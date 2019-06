Die Rechtsanwälte Jessica Lohmann, Manfred Hohenecker, Karsten Tietjen, Lars Gudat und Christiane Gudat beschäftigen sich vorrangig mit zivilrechtlichen Fragen. (Femke Liebich)

„Christiane Gudat, Manfred Hohenecker und Karsten Tietjen sind als Notare grundsätzlich dazu

berechtigt, jede Art von Beurkundungen von Rechtsgeschäften oder Beglaubigungen von Urkunden vorzunehmen“, berichtet Rechts­anwältin und Notarin Gudat. Zu den Tätigkeitsbereichen der Ex­perten zählen unter anderem Grundstücks- und Immobilien- sowie das Erbrecht. Dazu werden die Notare der Kanzlei bei Übertragungen, Gesellschaftsgründungen, Bau­trägerverträgen, Teilungen, Erb­verträgen, Scheidungsfolgenvereinbarungen, Eheverträgen und Vorsorgevollmachten tätig und bei allen notariellen Dienstleistungen, die gebraucht werden.

„Für uns als Kanzlei ist es wichtig, dass wir sowohl in Rechtsfragen als auch in notariellen Angelegenheiten möglichst breit aufgestellt sind und somit sämtliche Bereiche abdecken können“, betont Fachanwalt für Familienrecht und Mediator Lars Gudat. Allerdings weist er daraufhin, dass es bei der Vielzahl und Komplexität der einzelnen Bereiche und Themen wichtig sei, sich auf gewisse Schwerpunkte zu spezialisieren. „Wir sind alle fünf vorrangig zivilrechtlich

tätig“, ergänzt er dazu. Zum Team der Kanzlei zählt seit knapp zwei Jahren neben Manfred Hohenecker, Karsten Tietjen, Christiane Gudat und Lars Gudat auch Jessica Lohmann.

Gemeinsam bieten die zuständigen Juristen vor allem folgende anwaltlichen Tätigkeitsschwerpunkte an: Arbeitsrecht, Erbrecht, Familienrecht, Grundstücksrecht, Immobilienrecht, Kaufrecht, Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Reiserecht, Verkehrsrecht, Vertragsrecht, Werkvertragsrecht und Zivilrecht. „Durch unsere vielsei­tigen Zuständigkeiten und Qualifikationen decken wir gemeinsam eine Vielzahl an Rechtsthemen ab. Darüber hinaus sind wir natürlich auch in weiteren Rechtsgebieten tätig“, kommentiert Rechtsan­wältin Lohmann die Vorteile der Kanzlei.

Neben ihrer beratenden Funktion möchten die Rechtsanwälte und Notare ihren Klienten auch

zukünftig bei dem Weg durch den „Rechte- und Gesetzesdschungel“ behilflich sein und ihnen diesen so weit wie möglich erleichtern. Im Zuge dessen bietet die Kanzlei auf ihrer Homepage www.recht-stuhr.de unter anderem ein Formular für den Kauf oder Verkauf eines Hauses, einer Eigentumswohnung oder eines Grundstückes sowie eines für eine Erbausschlagung an. „Auf

diesen Seiten bekommen unsere Klienten bereits vorab eine Übersicht an Informationen und Unterlagen, die wir für das weitere Gespräch beziehungsweise für die Aufsetzung eines entsprechenden Vertrages benötigen“, so die Idee hinter dieser digitalisierten Informationsquelle.

Die Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Hohenecker Tietjen Gudat ist montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und von 13.45 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs nachmittags ist das Büro geschlossen. Telefonisch ist die Kanzlei unter der Rufnummer 04 21 / 89 89 90 oder per E-Mail an kanzlei@recht-stuhr.de

zu erreichen. Weitere Informationen

gibt es im Internet unter www.recht-stuhr.de.