Das Königshaus von 2018 wird durch würdige Nachfolger abgelöst. Am Sonntag wird das große Geheimnis um die neuen Majestäten gelüftet. (SV Stuhr von 1912)

Schon in der vergangenen Woche fand das Bürgerschießen auf der Schießanlage an der Stuhrer Landstraße statt. Teilnehmen konnte

jedermann nach Lust und Laune. Vereine, Kegelclubs, Nachbarschaften, Freundeskreise und Co stellten daher Mannschaften zusammen und erprobten ihr Geschick mit der Zielscheibe. Am Sonnabend vergangener Woche waren dann die Schützen selbst an der Reihe und trugen ihren wichtigsten Wett­bewerb aus: das Königsschießen. Schon vor der großen Feier steht also fest, welche Würdenträger im kommenden Schützenjahr über das Volk herrschen. Doch das Ergebnis bleibt natürlich geheim, bis zur

feierlichen Proklamation an diesem Wochenende.

Am Sonntag holen die Schützen ihre Könige und Königinnen ab, um die im großen Umzug zum Festgelände zu geleiten. (SV Stuhr von 1912)

Denn jetzt geht es los mit dem Schützenfest. Das Hauptereignis im Veranstaltungskalender der Vereinsmitglieder beginnt Freitagabend mit der großen Zeltdisco. Ein DJ will den Besuchern ordentlich einheizen und die Tanzfläche zum Beben bringen. Der Festplatz mit Bratwurst, Bierbude sowie Weinstand ist geöffnet und im Zelt gibt es einen Cocktail-Happy-Hour.

Am Sonnabend findet zusätzlich in Stuhr das Kreisschützenfest des Schützenkreises Niedersachsen-

Weyhe statt. Es wird jede Menge Trubel herrschen, denn Vereine aus den Orten Lahausen, Melchiorshausen, Barrien, Kirchweyhe, Sudweyhe, Brinkum, Erichshof und Heiligenrode sowie Mitglieder des SV Stuhr von 1912 werden erwartet. Der Nachmittag beginnt mit einem Auftritt des Shantychors Capstan um 15 Uhr. Festwirt Jörn Gefken serviert Kaffee und frisch gebackenen Kuchen. Natürlich ist auch der geschmückte Festplatz

geöffnet. Auf den Schießständen werden Wettkämpfe um Preise und Pokale ausgetragen.

Außerdem findet der fröhliche Familiennachmittag statt, bei dem es ein buntes Programm für Kinder gibt: Der Schülerkönig oder die Schülerkönigin wird in diesem Jahr direkt an der Schießbude auf dem Festplatz ermittelt. Teilnehmen können Mädchen und Jungen ab zehn Jahren. Gleichzeitig bietet sich für die Jüngsten die Möglichkeit, mit dem Lichtpunktgewehr das Zielen zu üben. Außerdem präsentiert die Feuerwehr vor Ort einen großen, roten Gerätewagen und in der benachbarten Reithalle können junge Festbesucher auf Ponys reiten. Eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell runden das Angebot ab.

Ab 17 Uhr werden die Vereine auf dem Feuerwehrplatz empfangen und die Kreiskönige begrüßt. Anschließend geht es mit dem Nordwohlder Musikzug zum Platzkonzert zurück ins Festzelt. Um 20 Uhr werden die neuen Kreismajestäten vom Kreisvorsitzenden Walter Huntemann proklamiert, bevor die Band Happy End die Königsparty eröffnet. Nun heißt es nur noch: Feiern und Tanzen bis in die Nacht hinein.

Der Sonntag beginnt früh für die Stuhrer Schützen: Bereits um 9 Uhr treffen sie sich am Denkmal an der Stuhrer Kirche zur feierlichen Kranzniederlegung. Anschließend holen sie nacheinander das noch amtierende Königshaus 2018 ab: Jugendregent Kevin Ansorge, die Schülerkönigin Kara Kleemeier und der Seniorenmajestät Jürgen Giegling. Die Gruppe zieht dabei mit musikalischer Begleitung über die Blockener Straße, Stuhrer Feld, Stuhrreihe und Friedrichstraße. Die Damengruppe des Vereins trifft sich derweil bei der Damenkönigin Marlies Owsianowski. Um 12 Uhr sollen schließlich alle – nach einem Festumzug von der Friedrichstraße über den Neuen Weg – beim Schützenkönig Thomas Göde eintreffen. Nach der Königsfeier führt der Weg mit musikalischer Begleitung über den Neuen Weg und die Blockener Straße zum Feuerwehrplatz in Stuhr, wo die befreundeten Vereine empfangen werden. Die Schützen hoffen, dass die Anwohner den großen Festumzug tatkräftig unterstützen und die Straßen bunt schmücken.

Um 15 Uhr wird der Umzug auf dem Festgelände erwartet. Dort spielen die Moordieker Jungs und Deerns zum Konzert auf, die Buden sind wieder geöffnet, das Preis- und Pokalschießen wird fortgeführt und die Kinderkönigin oder der -könig ermittelt. Um 16.15 Uhr wird dann als erstes die neue Schülermajestät im Festzelt proklamiert. Für die

älteren Schützen wird das große Geheimnis erst um 19.30 Uhr gelüftet. Nach der feierlichen Bekanntgabe der neuen Majestäten 2019 ruft die Band Feiermeister schließlich zum Königsball auf, auf dem die Schützen und ihre vielen Besucher bis in die Nacht das Tanzbein schwingen können.