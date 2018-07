Die neuen Majestäten werden am Sonntagabend verkündet. (Schützenverein Alt-Stuhr)

Von heute an feiert der Schützenverein Stuhr sein diesjähriges Schützenfest. Es ist wieder ein

großes Programm mit Zeltdisco, Shantychor, Königsball, Kinder-

vergnügen und mehr geplant.

Bereits am Donnerstag und

Freitag, 12. und 13. Juli, liefen die ersten Schießwettbewerbe. An diesen Tagen fand das beliebte Bürgerschießen auf der Vereinsanlage an der Stuhrer Landstraße statt. Die Teilnahme stand allen Interessierten offen – entweder im dreiköpfigen Team oder als Einzelschütze.

Mit Tradition, aber auch mit viel Spaß wird das Fest gefeiert. (Schützenverein Alt-Stuhr)

Am Samstag, 14. Juli, blieben die Schützen dann unter sich und

ermittelten beim Königsschießen die Würdenträger für das kommende Jahr. Das Ergebnis bleibt

allerdings bis zur Proklamation am Sonntag geheim.

Nach diesen vorbereitenden Wettkämpfen startet das Schützenfest am heutigen Freitag mit der großen Zeltdisco. DJ Tim wird den Besuchern ordentlich einheizen. Der Festplatz mit Bratwurst, Bierbude, Weinstand ist geöffnet und im Zelt gibt es eine Cocktail-

Happy-Hour.

Am Sonntag führt ein großer Festumzug durch den Ort. (Schützenverein Alt-Stuhr)

Den morgigen Samstagnachmittag wird der Shantychor Capstan musikalisch umrahmen: In der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr gibt es bei

Kaffee und Kuchen Lieder von der Waterkant.

Außerdem lockt Vergnügliches für Kinder: Der neue Schülerkönig oder die Schülerkönigin wird in diesem Jahr direkt an der Schießbude auf dem Festplatz ermittelt. Teilnehmen können Kinder ab

10 Jahren. Gleichzeitig bietet sich für die Jüngsten die Möglichkeit, mit dem Lichtpunktgewehr das Zielen zu üben. Außerdem ist die Feuerwehr mit einem Gerätewagen vor Ort. Eine Hüpfburg und ein

Kinderkarussell runden die Unterhaltung für die Kleinsten ab.

Die Könige 2017 (v. l.) Alina Schmidt-Fischer, Heike Göde, Torben Geßner, Helga Ullrich und Dustin Schneider suchen am Wochenende ihre Nachfolger. (Schützenverein Alt-Stuhr)

Abends um 19.30 Uhr wird DJ Tim den Festball im Zelt mit

Musik zum Tanzen eröffnen.

Der dritte Schützenfesttag

beginnt früh: Am Sonntag treffen sie sich bereits um 9 Uhr am Denkmal an der Stuhrer Kirche zur Kranzniederlegung. Danach werden die Seniorenkönigin Helga

Ullrich und die Jugendkönigin Alina Schmidt-Fischer abgeholt. Der Festumzug mit Musik führt

dabei über die Stuhrer Landstraße, Schweinekamp, Hespenstraße, Am Hexendeich, Sandershof, dann

weiter über den Hexendeich und die Danziger Straße zum Neuen Weg. Die Damengruppe trifft sich derweil bei der Damenkönigin Heike Göde. Um 12 Uhr sollen alle beim Schützenkönig Thorben

Geßner eintreffen.

Nach der Königsfeier führt der Umzug über den Neuen Weg und die Blockener Straße zum Feuerwehrplatz in Stuhr, wo die befreundeten Vereine empfangen werden. Die Schützen hoffen, dass die Anwohner den Umzug unterstützen und die Straßen ausschmücken. Auch für die Kinder gibt es ab 15.30 Uhr wieder ein buntes Programm, wobei an diesem Tag in der

benachbarten Reithalle von 15 bis 16 Uhr zusätzlich Ponyreiten angeboten wird. Der neue Schülerkönig oder die Schülerkönigin wird um 16.15 Uhr feierlich im Festzelt

proklamiert.

Für die Schützen wird das große Geheimnis um 20 Uhr gelüftet,

bevor die Band Rainbow zum

Königsball aufruft.