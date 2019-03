Die schöne Lage im Grünen und der Spielplatz zieht stets zahlreiche Ausflügler an. (Kristina Bumb)

Die Waldschänke in Steinkimmen ist ein beliebtes Ausflugsziel: Nicht nur der außergewöhnliche Ausblick auf den NDR-Sendemast lockt die Gäste an, sondern auch eine umfangreiche Speisekarte sowie ein nostalgischer Spielplatz für junge

Besucher. An Himmelfahrt lädt Gastronomin Anja Köhler zu einem Frühschoppen mit Musik ein.

Zu den anstehenden Fest- und Feiertagen hat sich die Waldschänke viel vorgenommen. Schon zu Ostern, 21. und 22. April, ist sie auf zahlreiche Gäste eingestellt. Das Frühstücksbüfett am Karfreitag ist ausverkauft. An beiden

Ostertagen gibt es mittags eine spezielle Speisekarte mit festlichen Drei-Gänge-Menüs.„Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, verspricht Gastronomin Anja Köhler, die das Ausflugslokal am Sender in Steinkimmen betreibt. „Ich gehe davon aus, dass es zu Ostern

frischen Spargel gibt. Er wird dann natürlich auch eine Rolle in unserer Speisekarte spielen“, sagt sie. Am Nachmittag können sich die Oster-Ausflügler auf hausgebackene Kuchen und Torten freuen. Abends wird à la carte gespeist.

Mit etwas Glück gibt es zu Ostern den ersten Spargel, der hier mit Speck und Schnitzel serviert wird. (Waldschänke Steinkimmen)

Anja Köhler hofft, dass das Wetter zum Hasenfest schon frühlingshaft warm und sonnig ist. Dann will sie die Terrasse für die Gäste öffnen. Junge Besucher dürfen sich auf den

Spielplatz freuen, der mit Schaukeln, Karussells, Rutschen und sogar einem kleinen Autoscooter bestückt ist. „Wir bekommen noch ein weiteres Gerät für unseren Spielplatz: Eine Lauftrommel, wie man sie von früher kennt. Die Trommel wird zurzeit aufgearbeitet und soll dann pünktlich zum Start der Außensaison montiert werden“, freut sich Anja Köhler.

Zu den weiteren Fest- und Feiertagen im Frühling hat das Restaurant natürlich ebenfalls geöffnet. Unternehmungslustige sollten sich insbesondere Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, vormerken. Dann lädt die Waldschänke wie schon in den Vorjahren zu seinem beliebten Frühschoppen mit Blasmusik ein. Da Anja Köhler zahlreiche Vatertagsgruppen, Radler und Spaziergänger erwartet, gibt es zusätzlich einen Bratwurstgrill und einen Bierwagen.

Die Inhaberin plant außerdem noch einen weiteren Veranstaltungstermin. Die Singer-Songwriterin Sandra Otte wird im Frühsommer bei einem Kneipenkonzert mit familiärer Atmosphäre auftreten. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Nicht nur für Mittag- und Abendessen à la carte und für Veranstaltungen ist die Waldschänke ein beliebter Anlaufpunkt, sondern auch für Familien- und Firmenfeiern aller Art. „Wir bieten gemüt-

liche Räumlichkeiten für zehn, 20, 40 und bis zu 120 Personen“, erklärt Anja Köhler.

Der große Saal erstrahlt übrigens in frischem Glanz, denn die Gastronomin hat ihn mit einer neuen Theke ausstatten lassen. Der separate Clubraum wurde bereits vor einiger Zeit im schicken Ambiente neu gestaltet. Auch für die Gaststube hat die Betreiberin Pläne. Das altbekannte und beliebte Mobiliar mit den behaglichen Sitzecken bleibt erhalten. Aber die Wände sollen vom dunklen Holz befreit, der Fußboden und die Theke erneuert werden. „Ich habe außerdem ein altes Buntglaselement auf dem Dachboden befunden, das ich als Wandschmuck verwenden will“, erzählt die Gastronomin und verspricht: Trotz aller Erneuerungen bleibt die Waldschänke so gemütlich und familiär wie von allen gewohnt.