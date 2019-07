Ein Umzug mit Königskutsche durch die Syker Innenstadt gehört jedes Jahr dazu. Auf dem Vereinsgelände warten ein Festplatz und weitere Unterhaltung. (Janina Rahn)

Ein bunter Festplatz, ein Umzug durch die Innenstadt sowie sportliche Wettkämpfe stehen auf dem Programm – und natürlich die große Party am Samstagabend.

Heute Abend geht es los mit der großen Feier. Um 17 Uhr beginnt das Pokalschießen, zu dem der SSV die Syker Firmen, Behörden, Vereine und Straßenmannschaften in die Schützenhalle am Waldstadion einlädt. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Beständig wird um 18 Uhr erwartet. Es ist beliebte Tradition, dass die Stadtoberen den Stadtschlüssel symbolisch an die Schützen übergeben. Denn schließlich steht die Hache­stadt drei Tage lang im Zeichen des Festes.

Nach der Schlüsselübergabe wird die stellvertretende Bürgermeisterin beim Fassbieranstich dabei sein. Anschließend darf gefeiert werden. Um 22.30 Uhr werden die Sieger aus dem Pokalschießen des Abends ­gekürt. „Bei diesem Tag ist immer viel los und die Beteiligung durch Firmen und Verein sehr gut“, freut sich der erste Vorsitzende des SSV, ­Michael Recke.

Am Samstag führt dann der große Festumzug durch die Stadt. Zunächst legt die Fahnensektion der Schützen um 12 Uhr feierlich einen Kranz am Ehrenmal nieder. Anschließend treffen sich alle Vereinsmitglieder auf dem Parkplatz Sulinger Straße/Ernst-Boden-Straße, um zur Abholung des Schützenkönigs Frank Müller aufzubrechen. Nach einer Erfrischung an der königlichen Residenz formieren sich die Umzugsteilnehmer und starten um 15 Uhr ab der BBS An der Weide samt musikalischer ­Begleitung durch die Music-Company TuS Syke zum Festumzug. Wie es sich gehört, fährt das Königspaar in der Kutsche. Rund eine Stunde lang zieht die große Gruppe durch die Innenstadt bis zum Festplatz am Waldstadion.

Vor Ort wartet ein bunter Festplatz mit Schießbude, Kettenkarussell, Imbisswagen und Cocktails. Außerdem ist ein großes Zelt aufgebaut, das von dem neuen Festwirt Rolf Hüttemeyer bewirtschaftet wird. In der Schützenhalle beginnt unterdessen das Schießen auf allen Ständen um Preise, Pokale und vor allem die Königswürden. Erstmals wird in diesem Jahr eine Altersmajestät ermittelt. Weibliche und männliche Vereinsaktive über 70 Jahre können am Wettstreit um den Titel teilnehmen. Ab 20.15 Uhr steigt dann die Partynacht mit ­Musik von DJ Peter.

Am Sonntag geht es schon in der Frühe weiter. Um 8 Uhr zieht der Weckzug des Vereins von der ­Berufsschule zum Festplatz, wo um 10 Uhr eine Morgenandacht stattfindet. Außerdem stärken sich alle Vereinsmitglieder gemeinsam beim Katerfrühstück in der Schützenhalle – wobei die Vereinsmeister ausgezeichnet und verdiente Mitglieder geehrt oder befördert werden. Anschließend werden bis in den Nachmittag die sportlichen Wettkämpfe weitergeführt.

Gegen 15 Uhr müssen die Sportgeräte weggeschlossen werden, denn dann steht nur noch Feiern auf dem Programm und das Festzelt wird geöffnet. Ab 16.45 Uhr wird es spannend. Zunächst geben die Würdenträger des Vereins den Stadtschlüssel an die Bürgermeisterin Suse Laue zurück. Danach wird das neue Königshaus 2019 proklamiert. Den krönenden Abschluss der drei bunten Tage bildet die Königsfeier, auf der bis in die Nacht zu Musik von DJ Peter das Tanzbein geschwungen werden kann.

Die Vereinsmitglieder sollten sich zusätzlich den Mittwoch, ­

17. Juli, ab 19 Uhr freihalten. Dann werden die Preise aus den sportlichen Wettkämpfen des Festwochenendes verteilt.