Viele machen an den Feiertagen einen Ausflug und kehren in Restaurants ein. Der Elmeloher Grill lädt darum an Karfreitag, Ostersonntag und -montag zu üppigen Büfetts ein, die Groß und Klein gleicher­maßen schmecken.

„Zu Ostern ist bei uns jede Menge los und wir sind schon gut gebucht. Es ist wichtig, rechtzeitig zu reservieren“, sagt Küchenmeister Markus Brüning, der das Restaurant samt Cateringservice gemeinsam mit seiner Ehefrau Marina und seinen Eltern Ingrid und Hans – ebenfalls Küchenmeister – betreibt.

Am Karfreitag wird traditionell Fisch serviert, denn dieser Tag gilt als christlicher Fastentag, an dem kein Fleisch verzehrt werden darf. Im Elmeloher Grill hat das Fischbüfett, das am 30. März ab 18 Uhr aufgetischt wird, ­allerdings nichts mit Fasten zu tun. Die Auswahl an Schlemmereien lässt vielmehr keine Wünsche offen. Hummercreme­suppe, Vorspeisenbüfett zum Beispiel mit Geräuchertem, ­Antipasti und Rohkostsalaten, Hauptgerichte von Schollenfilet über Lachslasagne bis hin zu Schweinefilet sowie Dessert­variationen gehören dazu.

Am Ostersonntag und -montag, 1. und 2. April, werden ­jeweils von 11.30 bis 14 Uhr festliche Büfetts aufgetischt. Dieses Mal stehen Fleischspezialitäten im Mittelpunkt, wobei natürlich Lammkeule nicht fehlen darf. Verschiedene Suppen, klassische Vorspeisen wie Roastbeef­röllchen mit Spargel und Me­lone im Schinkenmantel, Kalbs­geschnetzeltes Stroganoff, Hähnchenschnitzel und Kabeljau in Eihülle sowie ein Dessertteller mit Erdbeereis und Mousse au Chocolat sind nur ein Teil der üppigen Auswahl. „Bei der Zubereitung unserer Speisen achten wir besonders auf ­Frische. Sämtliche Produkte sind hausgemacht. Fleisch und Wurst ­beziehen wir von einem hiesigen Metzger“, erläutert Markus Brüning.

Im Wonnemonat Mai stehen weitere Fest- und Feiertage an. Es versteht sich von selbst, dass das Restaurant an der Elmeloher Straße dann geöffnet hat. Von

11 bis 21 Uhr bietet es hungrigen Ausflüglern durchgehend ­warme Küche. Das Besondere: Auch an den Feiertagen kann neben Gerichten à la carte

ein preisgünstiger Mittagstisch ­gewählt werden. Jeden ersten Sonnabend im Monat erfreut ­übrigens das Elmeloher Frühstücksbüfett die Gäste.

Für Familien- oder Firmen­feiern ist der Elmeloher Grill ebenfalls eine beliebte Anlaufstation. Wer ein Fest plant, wird von den Gastronomen über die Möglichkeiten ausführlich beraten. „Wir können Feiern jeder Art mit bis zu 50 Personen ­ausrichten“, erklärt Markus Brüning. „Die Gäste werden im vorderen Raum platziert, der durch eine Schiebetür von der restlichen Gaststube abtrennbar ist.“ So entstehe ein gemütlicher Rahmen, in dem die Feiernden in Ruhe speisen können. Auf Wunsch werden die Tische mit stimmungsvoller Dekoration und Blumenschmuck verziert. Die frei zusammenstellbaren Gerichte können in Form eines Büfetts oder Festmenüs serviert werden. Dabei werde auch häufig eine feste Getränkepauschale gewählt.

Wer im eigenen Zuhause zum Beispiel eine Konfirmations- oder Geburtstagsfeier ausrichten will, ist in Elmeloh ebenfalls an der ­richtigen Adresse. Denn das rund 30-köpfige Team sorgt mit seinem Cateringservice für leckere Speisen von Canapés bis hin zum Galabüfett.