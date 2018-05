Bestatter bieten dafür so­genannte Bestattungsvorsorge Beratungen an, teilt das Kura­torium Deutsche Bestattungs­kultur mit. Gemeinsam mit dem Kunden werden in einem Be­stattungsvorsorgevertrag alle Punkte festgehalten, die dereinst für die Bestattung wichtig sein sollen. Beratung und Vorsorgevertrag sind kostenlos. Zu den Punkten, die in einem Bestattungsvorsorgevertrag geklärt werden, gehören unter anderem die Fragen nach einer Erd- oder Feuerbestattung, dem Blumenschmuck, der Trauerfeier und vielem mehr.

Dabei regelt man auch den ­finanziellen Rahmen. Dafür ­bieten sich vor allem zwei ­Möglichkeiten an: Der Bundesverband Deutscher Bestatter (BDB) bietet über seine Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG die treuhänderische Ver­waltung von Geldern an. Der Kunde zahlt, ausgehend vom Kostenvoranschlag des Be­statters im Bestattungsvorsorgevertrag, Geld in einen Treuhandvertrag ein. Dieses wird als ­Treuhandvermögen mündel­sicher angelegt und verzinst. Im Todesfall wird dieses Treuhandvermögen dann an den Bestatter zur Erfüllung des Vertrages ausgezahlt.

Die Alternative dazu ist die Sterbegeldversicherung. Sie bietet sich vor allem für Menschen an, die nicht älter als Mitte 60 sind. Hier werden monatlich kleine Beträge in eine Sterbegeldversicherung eingezahlt, die im Todesfall ausbezahlt wird. Gerade für Menschen mit ­kleineren Einkommen ist dies interessant. Es gibt in aller Regel keine Gesundheitsprüfung und das Geld wird nach entsprechenden Wartezeiten auch bei Suizid oder bei Unfalltod sofort nach Vertragsbeginn ausgezahlt.