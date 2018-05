Vorfreude auf die Fußball-WM vor dem heimischen Bildschirm: Jens Hengemühle stellt die aktuellen TV-Geräte vor. (Hengemühle / Femke Liebich, Hengemühle / Liebich)

Ob alleine, mit der Familie und Freunden oder gleich mit Tausend anderen vor einer Leinwand – Public und Private Viewing sind in diesem Sommer

sicherlich wieder groß angesagt. Das passende Equipment finden – im Übrigen nicht nur Fußballfans – bei Familie Hengemühle im gleichnamigen Hifi-TV-­Sat-Elektrogeräte-Fachgeschäft in Brinkum.

„Erfahrungsgemäß steigt die Nachfrage nach neuen Fernsehgeräten kurz vor einer Fußball-WM oder -EM immer deutlich an“, blickt Jens Hengemühle auf die anstehenden Wochen. Zusammen mit seinem Bruder Marc sowie seinen Eltern Gerda und Heinrich Hengemühle führen sie aktuell das seit fast

40 Jahren bestehende Familienunternehmen. Unterstützt werden sie dabei von den beiden Technikern Alexander Herzog und Markus Ulischweski.

Das Hengemühle-Team steht für Erfahrung, Fachkompetenz, Service und Beratung (v. l.): Marc, Gerda, Heinrich sowie Jens Hengemühle, Alexander Herzog und Markus Ulischweski. (Hengemühle / Femke Liebich, Hengemühle / Liebich)

Mit dem Kauf eines neuen Fernsehgerätes werden Kunden mittlerweile mit Themen wie Heimvernetzung und Internet-TV konfrontiert. Aktuell betrifft viele aber zunächst ein viel entscheidenderes Problem: Für den 7. August dieses Jahres ist die allgemeine Abschaltung des analogen Kabelempfangs geplant. „Das bedeutet, dass die Kabelnetzbetreiber an diesem Tag die analogen TV-Sender abschalten und fortan nur noch ein schwarzes Bild zu sehen sein wird. Der Empfang der einzelnen Sender erfolgt daraufhin nur noch digital“, erklärt Jens Hengemühle.

Schon jetzt sieht er diesbezüglich einen großen Aufklärungsbedarf. „Die meisten Kunden werden für diese Umstellung einen neuen Receiver oder einen neuen Fernseher benötigen. Andererseits wissen viele gar nicht, ob ihr aktueller Fernseher überhaupt über die nötigen Voraussetzungen verfügt, um das zukünftige digitale Kabel-TV empfangen zu können“, so der Fachmann. In diesem Fall sei es für die Kunden wichtig, einen kompetenten Ansprechpartner an ihrer Seite zu wissen, der ihnen die Vielzahl an Möglichkeiten erklären und letztendlich die Lösungen anbieten kann. „Hier sind wir gefragt, und so gehört es selbstverständlich zu unserem Service, dass wir uns die vorhandenen Geräte vor Ort anschauen und anschließend entsprechende Empfehlungen abgeben“, ergänzt er.

Angesichts der Fußball-WM rät er dazu, schon frühzeitig über die Neuanschaffung eines Fernsehers nachzudenken. „Die modernen Geräte punkten mit neuester Technik und teilweise großartiger OLED-Bildtechnik, mit der das Fernsehen gleich noch mehr Spaß macht“, sagt Jens Hengemühle. Der Trend gehe zudem zu immer größer werdenden Bildschirmen bis mindestens 85 Zoll. Da aber nicht jeder so viel Platz im heimischen Wohnzimmer hat, bietet die Familie Hengemühle auch kleinere Geräte von verschiedenen Anbietern an. Derzeit gehören rund

30 verschiedene Modelle von

namhaften Herstellern zum Repertoire des Fernseh- und Elektrofachgeschäftes. „Unsere Palette reicht von preiswerten Fernsehern bis hin zu High­-End-Geräten“, verrät er.

Neben dem Angebot vieler Markenprodukte besticht die Firma Hengemühle außerdem mit einem umfangreichen Ser­viceangebot. „Wir kommen gerne zu den Kunden nach Hause und beraten sie dort ausgiebig über die unterschiedlichen Möglichkeiten in Sachen Anschluss, Anbringung und den Zusatz von

etwaigen Sound-Anlagen“, ergänzt Gerda Hengemühle. Auch der Reparaturdienst gehört zur Offerte des Fachgeschäfts. Dabei muss es aber nicht immer gleich der ganz große Reparaturauftrag sein. „Wir helfen auch, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert oder das Bild auf einmal in einer schlechteren Qualität erscheint“, fügt Marc Hengemühle hinzu. Das ist genau der Service, der von den Kunden seit fast 40 Jahren geschätzt wird und den Bekanntheitsgrad der Firma Henge­mühle längst über die Grenzen von Stuhr hinaus gesteigert hat. Im Fachgeschäft ist außerdem Zubehör wie Fernbedienungen und diverse Kabel erhältlich.

Gleichzeitig verweist Jens Hengemühle auf einen weiteren Geschäftszweig: „Neben Fernsehern haben wir auch eine große Auswahl an sogenannter weißer Ware im Sortiment.“ Von Waschmaschinen über Trockner und Herde bis hin zu Kühl- und Gefrierschränken, Spülmaschinen und weiteren Einbaugeräten bietet das Fachgeschäft alles an, was in diese Kategorie fällt. Viele Produkte der Marken Miele, Bosch, Siemens oder Liebherr haben sie dabei auf Lager. Andere Modelle können kurzfristig bestellt werden und sind daraufhin innerhalb von circa einem Tag vorrätig. Auch in diesem Bereich zählt eine ausführliche Beratung und ein umfangreicher Service inklusive Ein- und Aufbau, Reparaturen sowie Altgeräteentsorgung selbstverständlich zum Angebot.

Das Hifi-TV-Sat-Elektrogeräte-­Fachgeschäft Hengemühle, im Brinkumer Moor 3, Stuhr-Brinkum hat montags bis freitags durchgehend von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.iq-hengemuehle.de.