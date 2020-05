Die verkehrsgünstig im Bremer Speckgürtel gelegene Niederlassung in Stuhr-Brinkum öffnete 1995 erstmals ihre Türen und bietet auf rund 10 000 Quadratmetern im Innen- und Außenbereich alles rund ums Thema Renovieren, Modernisieren und Bauen an. Private und gewerbliche Kunden finden

direkt vor Ort ein umfangreiches Sortiment an Qualitätsmaterialien für Haus und Garten.

„Wir sind ein Multispezialist für Baustoffe und kein normaler Baumarkt“, betont Geschäftsführer Philipp Leymann. „Das bedeutet, wir bieten mehr Personal und damit auch mehr Fachberatung sowie qualitativ hochwertige Ware“, ergänzt er. Die Kunst eines Multispezialisten bestehe darin, Groß- und Einzelhandel unter einem Dach zu vereinen und dabei allen Kundengruppen die nötige Zeit, den erforderlichen Respekt und ein großes Engagement entgegenzubringen. Im Alltag sieht dieser Spagat wie folgt aus: „Beim Profi ist häufig wenig Beratung und eine schnelle Verladung der Ware gefragt. Der Privatkunde möchte hingegen beraten werden und sich anhand von Displays und Mustern über die jeweiligen Produkte informieren.“

Mit derzeit 41 Angestellten zählt der Stuhrer Standort zu den größten der Niederlassungen in der Leymann-Struktur. „Um weiter bestehen zu können, haben wir unsere Filiale in den vergangenen Jahren immer weiter optimiert“, berichtet Philipp Leymann. So wurde erst kurz vor Corona ein umfassender Umbau des Fachmarktes abgeschlossen. In diesem findet jeder Kunde das nötige Profi-Werkzeug, „um sein persönliches Projekt zu schaffen.“ Zum umfangreichen Sortiment zählen nach wie vor Hoch- und Tiefbaustoffe, Holz, Fliesen, Fenster, Türen, Tore, Schüttgüter, Gartenbaustoffe, Werkzeug, Zubehör und vieles mehr. „Als nächstes Projekt steht in Brinkum der Bau einer zweiten Lagerhalle und die Modernisierung der Fliesenausstellung an“, kündigt der Geschäftsführer ein weiteres zukunftsorientiertes Vorhaben hinsichtlich einer verbesserten Warenverfügbarkeit an.

„Artikel, die in Brinkum gerade nicht vorrätig sind, können innerhalb von 48 Stunden aus dem Zentrallager in Sulingen beschafft werden“, verweist der er auf den komfortablen Service des Unternehmens. Dazu stehe eine moderne Flotte von über 50 Fahrzeugen bereit, die mittels moderner Ladekräne die Ware vor Ort absetzen kann – eben genau da, wo es der Kunde gerade braucht.

Um dem hohen Anspruch des Servicegedankens gerecht zu werden, sind in der Brinkumer Niederlassung ausschließlich gut ausgebildete Mitarbeiter tätig, die sich um die Beratung der Kunden kümmern. Für Geschäftsführer Philipp Leymann ist die lange Tradition des Familienunternehmens eines der Erfolgsgeheimnisse. „Wir sind ein langjährig etabliertes Unternehmen und ein klassischer Familienbetrieb“, betont der Diplom-Kaufmann, der vor 14 Jahren in die Geschäftsführung einstieg. Heute betreibt die Familie Leymann das Unternehmen in der vierten Generation. Sein Stammsitz ist bis dato in Sulingen, wo vor über 100 Jahren alles begonnen hat.

Eine besondere Treue beobachtet der Geschäftsführer auch bei

einigen seiner Mitarbeiter. So steht Ende des Jahres in Brinkum ebenfalls ein Generationswechsel an. Der Niederlassungsleiter Berthold Kruse verabschiedet sich in den Ruhestand und übergibt seinen Staffelstab an Kai Holtorf, der 2011 seine Ausbildung bei Leymann Baustoffe begonnen hat. „Wir sind sehr stolz, dass wir diesen Posten an einen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen vergeben konnten. Das ist uns sehr wichtig und soll für alle Mitarbeiter den Anreiz aufzeigen, dass es auch im Baustoffhandel durchaus Aufstiegschancen gibt“, sagt Philipp Leymann. Gleichzeitig wirbt er in diesem Zusammenhang für die Ausbildung zum/zur Baustoffkaufmann/-frau in seinem Unternehmen. Die Bewerber erwarte ein abwechslungsreiches

Betätigungsfeld mit viel Kundenkontakt. „Sie lernen spannende Materialien kennen und treffen auf

die unterschiedlichsten Menschen. Wer Spaß am Verkauf und der Beratung hat, dazu gern in Gesellschaft anderer ist und außerdem über handwerkliches Geschick verfügt, ist bei uns genau richtig“, animiert er Interessierte, sich bei Baustoff Leymann zu bewerben. Neben Baustoffkaufleuten werden auch Fachkräfte für Lagerwirtschaft und Lkw-Azubis ausgebildet.

Weitere Informationen gibt es unter www.leymann-baustoffe.de.