Rund um die Haferflockenkreuzung wird es in den kommenden Wochen zu verkehrlichen Beeinträchtigungen kommen. Die ansässigen Geschäftsleute suchen das direkte Gespräch mit ihren Kunden und Gästen. (Vasil Dinev)

September die Sanierung der genannten Haferflockenkreuzung, die Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich Schützenweg und die Neuerung des Fahrbahnbelages der Stuhrer Landstraße geplant sind.

Von den aus den Sanierungsmaßnahmen resultierenden verkehrlichen Beeinträchtigungen sind aber vor allem die Anwohner und die Geschäftsleute im Baustellenbereich betroffen. Letztere versuchen nun ganz offensiv, mit der neuen Situation umzugehen. Allen voran Nuran Cavus von dem Anatolischen Restaurant Babas: „Unser Motto lautet weiterhin: Der Weg zu uns ist das Ziel.“ Auch wenn das Restaurant direkt an der Hafer­flockenkreuzung und somit mitten im Baustellenbereich liegt, gibt es für die Gastronomin keinen Grund, um den Kopf in Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil: „Wir gehen ganz offensiv auf unsere vielen Stammgäste zu und hoffen, dass sie uns trotz der Beeinträchtigungen weiterhin die Treue halten“, sagt Nuran Cavus. Während der Bauphase

bietet sie ihren Gästen außerdem zehn Prozent Rabatt auf alle „heiß geliebten“ Mezze-Variationen sowie ein alkoholfreies Getränk gratis zu dieser Bestellung an.

Mit sommerlichen Rabatten möchte auch Birte Kehl von der Boutique Lieblingsteil ihre Kunden trotz der erschwerten Bedingungen bei Laune halten. „Ich nutze jetzt noch verstärkter die Sozialen Medien wie Facebook und Instagram, um meine Kunden zu informieren – sei es über mögliche Zufahrts­wege zu meiner Boutique und bestehende Parkmöglichkeiten oder über besondere Verkaufsaktionen“, verrät die Inhaberin. In der vergangenen Woche hat sie ihre Kunden bereits zu einem abendlichen Shopping-Event eingeladen, das sehr gut angenommen wurde. „Das werde ich in den nächsten Wochen sicherlich wiederholen. Außerhalb der Geschäftszeiten hat sich die Verkehrssituation hoffentlich etwas beruhigt, sodass meine Kunden entspannt zu mir kommen können“, hofft Birte Kehl.

Silvia Spille von der gleichnamigen Polsterei plant für die nächste Zeit verstärkt Besuche bei ihren Kunden ein. „Ich kann gerade von meinen älteren Kunden nicht verlangen, dass sie sich auf den Weg durch die Umleitungen machen und ihr Möbelstück womöglich noch auf den letzten Metern zu Fuß zu mir tragen“, sagt sie. Für sie steht der persönliche Kontakt mit den Kunden nun noch verstärkter als ohnehin schon im Fokus. „Ich em­pfehle, mich vorab telefonisch zu kontaktieren, dann kann ich auch eine aktuelle Auskunft darüber

geben, wie ich gerade am besten zu erreichen bin“, sagt Silvia Spille.

Ähnlich sieht auch Anita Schmücker von der Teestube an der Stuhrer Landstraße die Situation. „Alle Gäste, die bei mir im Zeitraum der Baumaßnahmen reserviert haben, rufe ich vorher an und informiere sie über die Situation“, verrät die Inhaberin. Denn ganz gleich, ob ihre Gäste aus Delmenhorst, Bremen oder Weyhe anreisen – Anita Schmücker ist ortskundig und kann somit gewissenhafte Umleitungsempfehlungen aussprechen.

Das Team von Behrens SHK hat die Straßensperrung direkt vor dem Geschäft bereits frühzeitig mit in die Planungen für die kommenden Wochen einkalkuliert. „Wir müssen bei allen unseren Fahrten eben mehr Zeit einplanen. Gleichzeitig werden unsere Monteure verstärkt in ihrer Wohnortnähe eingesetzt, sodass sie direkt von zu Hause aus zu den Baustellen fahren können“, erklärt Martina Behrens. Für persönliche Termine vor Ort an der Moordeicher Landstraße empfiehlt sie ihren Kunden eine vorherige telefonische Absprache. „Dann können wir im Gespräch über die aktuelle Baustellensituation sprechen“, sagt sie. Ergänzend fügt sie hinzu, dass „wir alle wussten, dass diese Situation auf uns zukommt, und letztendlich kommt sie auch uns allen zugute. Denn schließlich wurde es höchste Zeit, dass die Fahrbahn saniert wird.“

Für Fragen rund um die Baumaßnahmen ist die Niedersächsische Landes­behörde für Straßenbau und Verkehr der richtige Ansprechpartner. Gleichzeitig informiert die Gemeinde Stuhr auf ihrer Homepage www.stuhr.de beispielsweise über die veränderte Linienführung des ÖPNV.