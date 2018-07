Für Autofahrer heißt es jetzt – vor allem in der Nähe von Schulen und Wohngebieten –, ­besonders auf kleine Leute mit großen Aufgaben zu achten.

Unter die erfahrenen Schulkinder mischen sich nun auch Erstklässler, und deren Weg zur Schule ist durchaus mit Gefahren verbunden. Sie kennen die Verkehrsregeln noch nicht so gut und lassen sich leicht ablenken. Im Straßenverkehr bewegen sich die Kinder noch unsicher, und beim Überqueren der Straße können sie Entfernungen und ­Geschwindigkeiten eines Fahrzeugs nicht richtig einschätzen. Auch ist es Abc-Schützen nicht möglich, über Autos hinwegzuschauen – drohende Gefahren werden von ihnen häufig zu spät erkannt.

Deswegen ist für alle Autofahrer insbesondere in der Nähe von Schulen und in Wohngebieten ­erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. Die goldene Regel lautet: Fuß vom Gas und jederzeit bremsbereit sein. Auch an Bus- und Bahnhaltestellen sowie vor Fußgängerüberwegen sollte das Tempo deutlich reduziert werden.

Parkverbote sollten vor allem an Einmündungen, im Kreuzungsbereich sowie auf Geh- und Radwegen besonders ernst genommen werden, um die Sicht nicht zu behindern und Abc-Schützen keine unnötigen Hindernisse in den Weg zu stellen. Einfache Regeln helfen dabei, den Schul- nicht zum Gefahrenweg werden zu lassen. So sollten Anfänger die Strecke schon vor der Einschulung in Begleitung der Eltern kennenlernen: Bei einer gemeinsamen Erforschung können sie mit den Kindern riskante Punkte besprechen und entschärfen.

Außerdem kann ein Rollentausch sehr sinnvoll sein. Eltern sollten sich den Schulweg einmal von ihrem Kind erklären lassen. So erkennt es Gefahrenstellen häufig selbstständig. Dass der kürzeste Schulweg nicht immer der sicherste ist, ist ­bekannt. Dennoch wählt man oft die bequemste Strecke.

Der Schulweg sollte möglichst wenige Verkehrskreuzungen und schlecht einsehbare Ausfahrten beinhalten. Nach einiger Zeit wählen Kinder übrigens häufig eine andere als die vereinbarte Strecke. Deshalb ist es sinnvoll, den verabredeten Schulweg von Zeit zu Zeit zu kontrollieren. Vor dem Schulbeginn sollte keine Hektik aufkommen: Wer morgens rechtzeitig aufsteht, kann den Tag ruhiger beginnen. Kinder, die in Zeitnot zur Schule hasten, sind unachtsam und machen Fehler im Straßenverkehr. Schülern fällt es aber oft schwer, sich an das frühe Aufstehen zu gewöhnen, und sie machen sich unkonzentriert auf den Weg. Davon unabhängig verhalten sie sich im Straßenverkehr ohnehin anders als Erwachsene, entsprechend hoch ist ihr Unfallrisiko.

Wichtig sind auch Kleidung und Ausrüstung für die jungen Verkehrsteilnehmer. Leuchtstreifen, kon­trastreiche Farben von Kleidung und Tornister sowie grelle Kappen sorgen für mehr Sicherheit. Wer auffällt, wird von anderen Verkehrsteilnehmern nicht übersehen – besonders in der dunklen Jahreszeit.

Wenn die Schule weiter entfernt ist und beispielsweise Autofahrgemeinschaften gebildet werden, sollte in jedem Fahrzeug für jeden Schüler ein entsprechender Kindersitz vorhanden sein. Dabei müssen die Passagiere auch auf Kurzstrecken richtig gesichert sein. ­Eltern sollten ihren Nachwuchs zudem ausschließlich auf der Fahrbahn abgewandten Seite aussteigen lassen.

Der ADAC rät übrigens davon ab, Kinder regelmäßig mit dem Pkw zu bringen, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, selbst Erfahrungen auf dem Weg zur Schule zu sammeln. Werden Bus und Bahn genutzt, sollten Erziehungsberechtigte das richtige Verhalten beim Warten, Ein- und Aussteigen sowie während der Fahrt mit dem Schulanfänger besprechen und nach Möglichkeit schon im Vorfeld mehrfach trainieren. Dann klappt es auch später beim Schüler allein.

Infos: www.dekrainbremen.de