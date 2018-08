Das ist nicht nur etwas für Luft­sportfans, sondern auch für Laien. Denn die kleinen Gyrocopter und schnittigen Cessnas bieten immer einen spannenden Anblick.

Dass zur außergewöhnlichen Aussicht das Restaurant und Hotel an der Otto-Lilienthal-Straße in Ganderkesee noch leckere Speisen kommen, versteht sich von selbst. Jeden Nachmittag wird Kaffee und Kuchen serviert. Die Eiskarte bietet zusätzlich eine umfangreiche Auswahl. Wer mittags oder abends speisen möchte, kann aus klassischen Gerichten, regionalen und saisonalen Spezialitäten wählen.

„Jetzt ist die Saison für Matjes und Pfifferlinge. Beides kommt bei ­den Gästen gut an. Da ist für jeden ein passendes Gericht dabei“, sagt Gabi Kleine, die das große Restaurant und Hotel zusammen mit ihrem Ehemann Stefan und mit Unterstützung ihrer Eltern Elfriede und Rainer Lehm­kuhl leitet.

Nicht nur auf der Sommerterrasse, auch in den großzügigen Räumlichkeiten im Inneren des ­Restaurants sitzen die Gäste gemütlich sowie mit Blick auf das Rollfeld. Wer in schickem Rahmen feiern möchte, ist im Festsaal mit Veranda gut aufgehoben. „Er ist unser Herzstück für Feierlichkeiten und Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen. Aber auch in unseren weiteren Festräumen kann man mit bis zu 30 beziehungsweise

80 Gästen in angenehmer Atmosphäre und ganz für sich seine individuelle Feier erleben“, erklärt Gabi Kleine.

Darüber hinaus ist die Moder­nisierung der 25 Hotelzimmer ­abgeschlossen. Die Einzel- und Zweibetträume samt ihren Bade­zimmern wurden vom Fußboden bis zur Decke aufwändig moder­nisiert. Die Übernachtungsgäste können sich auf ein geschmackvolles Interieur mit komfortablen Boxspringbetten, Flachbildfernsehern und ebenerdigen Duschen freuen. „Die Umgestaltung ist bei unseren Gästen sehr gut angekommen und wir haben schon viel Lob erhalten“, freut sich Gabi Kleine. Auch die umgebenden Räumlichkeiten wie Flure, Lobby und Büfetthalle wurden rundumerneuert. Es ist kein Wunder, dass das Drei-Sterne-­Hotel stets so gut wie ausgebucht