Da gibt es diesen Traum von

einer wallenden Mähne oder

einer opulenten Hochsteckfrisur für die Hochzeit, den sich viele Frauen gerne erfüllen möchten. Doch was tun, wenn die eigenen Haare dafür eigentlich viel zu kurz sind? Mit einer professionellen Haarverlängerung wird aus kurz nicht nur lang, auch ein eleganter Chignon, eine locker hochgesteckte Lockenpracht oder eine romantische Flecht­frisur sind damit überhaupt kein Problem mehr.

Wenn für die Traumfrisur zur Hochzeit mehr Länge benötigt wird, führt der Weg zum Frisörsalon des Vertrauens. Eine professionelle Haarverlängerung gehört heute zum Standard­repertoire. Schon ab einer Mindesthaarlänge von acht bis zehn Zentimetern lassen sich Extensions problemlos einarbeiten. Dabei stehen der Braut unterschiedliche Techniken zur Verfügung.

Die gängigste Methode für eine Haarverlängerung ist die Ultraschalltechnik, bei der hochwertige Echthaarsträhnen in der Wunschlänge in das Haar eingearbeitet und schonend per Ultraschall mit dem eigenen Haar verbunden werden. Dank einer speziellen Form der Bondings, wie sie bei Great Lengths zum Einsatz kommen, wirkt die neue Haarpracht völlig natürlich und lässt sich frisieren wie das eigene Haar. Ob offen, mit Locken oder hochgesteckt – mit einer Haarverlängerung wird die Hochzeitsfrisur ein echter Hingucker.

Kombiniert mit einer extrem schnellen und einfachen Applikationstechnik lassen sich auch mit Tape-Extensions die schönsten Brautfrisuren zaubern. Die sogenannten GL Tapes sind binnen kurzer Zeit zum beliebten Standard-Tool für innovative Hairstylisten geworden – aber unbedingt vorher probieren.