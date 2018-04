Mai die Einkommensteuererklärung fällig. Ein Schreiben der Deutschen Rentenversicherung hilft beim Ausfüllen der Steuerformulare. Rentner können diese ­Be­scheinigung unter Angabe der Versicherungsnummer kostenfrei beantragen, rät der Bund der ­Steuerzahler.

Das Schreiben enthält zum Beispiel die Höhe der Rente und die gezahlten Krankenversicherungsbeiträge. Außerdem sind bereits die Zeilenangaben für die Steuerformulare abgedruckt. Die entsprechenden Beträge können so direkt übernommen werden. Senioren müssen den Hauptvordruck ausfüllen und die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung in Anlage R der Steuererklärung eintragen. In der Anlage Vorsorgeaufwand können zum Beispiel die Aus­gaben für die Krankenversicherung eingetragen werden.

Ob eine Einkommensteuererklärung fällig wird, hängt davon ab, seit wann und wie viel Rente gezahlt wird. Als Faustformel gilt: Je später der Rentenbeginn, desto höher deren steuerpflichtiger Anteil.