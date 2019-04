Olaf Sievers vom Gasthaus zur Linde freut sich über den nagelneuen Küchenbereich, den sein Restaurant in diesem Jahr erhalten hat. (Kristina Bumb)

Viele Genießer aus der Region freuen sich schon lange auf die Fest- und Feiertage des Früh-

sommers und die jahreszeitlichen Genüsse, die nun in den Restaurants der Region zum Schlemmen einladen. Das Gasthaus zur Linde in Ganderkesee-Kühlingen hat sich in den kommenden Wochen entsprechend viel vorgenommen – von Muttertags- bis Pfingstfeier. Nicht zuletzt die große Himmelfahrtsparty wird sicher jede Menge

Feierfreudige ins malerische Kühlingen locken. Außerdem versprechen Spargelbüfetts Genuss.

Zum Maifeiertag am Monatsersten, der in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt, erwartet Olaf Sievers, der das Restaurant zusammen mit seiner Familie betreibt, viele Gäste. Ein reichhaltiges, warmes Mittagsbüfett inklusive Spargelspezialitäten für die ganze Familie verköstigt die Hungrigen. Einen stimmungsvollen, jahreszeitlichen Anblick bietet dabei der traditionelle Maibaum, den die Dorf-

gemeinschaft am Abend zuvor

auf dem benachbarten Gelände aufstellt.

Für festliche Anlässe wird der große Saal des Kühlinger Gasthauses liebevoll eingedeckt und geschmückt. (Kristina Bumb)

Am Muttertag, dem 12. Mai,

treffen die nächsten Scharen von Ausflugsgästen im Restaurant an der Kühlinger Straße ein. Üblicherweise wird an diesem festlichen Sonntag im Familienkreis getafelt. So können sich die Gäste auf ein üppiges Büfett freuen, dass Groß und Klein gleichermaßen gut schmeckt.

Am Vatertag, am Donnerstag,

30. Mai, wird mit Sicherheit besonders reger Betrieb im Gasthaus zur Linde und auf dessen Außengelände herrschen. „An diesem Tag gehen wir in die Vollen“, verspricht Olaf Sievers. Der Gastronom erwartet jede Menge Vatertagstourer mit Bollerwagen sowie Ausflugsgruppen zu Fuß und per Rad. „Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt, wenn wir ab 11 Uhr draußen mit unserer Party vor dem Gasthaus starten“, sagt er. Ein DJ sorgt mit passender Musik für Feierlaune. Außerdem lockt Leckeres vom Grill und „herrlich frisch gezapftes Haake Beck vom Fass“, freut sich Olaf Sievers.

Wer sich im Gasthaus von den Strapazen der Bollerwagenwanderung ausruhen möchte, kann

frischen Spargel in klassischer

Zubereitung genießen. „Vatertag ist bei uns Spargeltag“, sagt der Gastronom. Schon das dritte Jahr in Folge richtet er die Himmelfahrtsparty aus. „Der Zuspruch war bisher sehr gut. Es gibt viele Gruppen, die jedes Jahr wiederkommen. Das macht richtig Spaß.“ Am Abend kann man übrigens ebenfalls ins Gasthaus einkehren. Ab 18 Uhr lockt ein leckeres Schnitzelbüfett, das den Fleischklassiker in mannigfacher Weise präsentiert.

Den Schlusspunkt im Reigen der frühsommerlichen Festtage bildet Pfingsten. Auch hier setzen Olaf Sievers und sein Team wieder auf das beliebte Büfett im großen Saal. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, können sich die Gäste auf ein üppiges warmes Mittagsbüfett freuen. Nur am Pfingstmontag legt das Gasthaus einen Ruhetag ein.

„Wir sind natürlich auch jenseits solcher Daten für unsere Gäste da. Bei uns kann man täglich à la carte essen. Außerdem richten wir

Familien- sowie Firmenfeiern aller Art aus und bieten einen Partyservice für Zuhause an“, sagt Olaf

Sievers. In gesamten Frühsommer darf natürlich Spargel nicht auf der Speisekarte fehlen. Das beliebte Gemüse steht als Tellergericht auf der Speisekarte. Darüber hinaus lädt das Gasthaus am 7. und 15. Juni zu speziellen Spargelbüfetts ein. Am Sonntag, 16. und 23. Juni, gibt es jeweils Mittagsbüfetts für die ganze Familie, bei denen das Edelgemüse ebenfalls eine große Rolle spielt.

Die Termine und weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des beliebten

Ganderkeseer Ausflugslokals www.gasthauszurlinde.net.