Die Reiseexpertinnen Jana Zemke (l.) und Claudia Zimmermann vom DER Deutsches Reisebüro in Syke verzeichnen aktuell viel Interesse an Kanada-Rundtouren. (Kristina Bumb)

Wie empfehlen dann gerne Kanada“, sagt Claudia Zimmermann, die das Team mit den Reiseexpertinnen Christine Schierloh und Jana Zemke im DER Deutsches Reisebüro am Syker Mühlendamm leitet. „Der Osten Kanadas eignet sich besonders für eine Rundreise im Mietwagen. Es gibt fantastische Ziele – von kulturell hochinteressanten Städten bis hin zu einzigartigen Naturschauspielen.“ Die Region ist geprägt durch pulsierende Städte wie Montreal und Toronto, den frankofonen Charme Québec Citys sowie die weltberühmten Niagarafälle, erzählt sie. Nationalparks begeistern zudem mit spektakulärer Natur. Das Land des Ahorns ist ebenfalls berühmt für seine prachtvollen Farbspiele im Herbst, dem sogenannten Indian Summer. Die Ostküste wird durch den mächtigen St.-Lorenz-Golf beherrscht, der sich von Quebec über New Brunswick und Neufundland bis nach Labrador zieht. Dieses fischreiche Gebiet gehört im Sommer zu den besten Orten für Walbeobachtungen. Bezaubernde Küstenorte am Atlantik, Wanderungen an Klippen und Stränden, Inseltrips und Co sorgen für einen unvergesslichen Urlaub.

Für Kurzentschlossene und Schnäppchenjäger hält das Team des DER Deutsches Reisebüro

noch das eine oder andere Last-

Minute-Angebot für die Sommerferien bereit. „Während Deutschland schon sehr gebucht ist, gibt es im Mittelmeerraum noch Restplätze. Ansonsten sind wir schon wieder bei der Wintersaison und den Osterferien“, lacht Claudia Zimmermann. „Wer zum Beispiel im Dezember verreisen und einen der vielen schönen Weihnachtsmärkte besuchen möchte, der sollte schon jetzt das Hotel buchen.“

„Die Winterzeit ist Fernreisezeit“, spricht die Fachfrau aus Erfahrung. Wenn die Tage in hiesigen Breitengraden kurz und das Wetter trübe ist, zieht es viele zu Sonnenzielen. Kuba und die Dominikanische Republik, die großen Inselstaaten im Karibischen Meer, sowie Mexiko sind dabei mit ihrem azurblauen, palmengesäumten Meer höchst beliebt. „Ein Renner, für viele ein Traumziel, sind außerdem die Malediven. Toll sind auch Kombi-Angebote, wo man per Flugzeug über Dubai und Sri Lanka anreist“, erzählt sie. Wer glaubt, sich eine Reise auf die luxuriösen, tropischen Inselparadiese mitten im Indischen Ozean nicht leisten zu können, der sollte sich beim DER Deutsches Reisebüro zu Frühbucherrabatten beraten lassen.

Im Trend liegen ihr zufolge nach wie vor Kreuzfahrten. Die Reisen im schwimmenden Hotel sind höchst komfortabel, familienfreundlich und entspannend. Die Gäste genießen an Bord Vollpension, ein Unterhaltungsprogramm und viele weitere Annehmlichkeiten, während sie das Schiff von Hafen zu Hafen, von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit transportiert.

Damit sich die Interessierten schon vor Ort im Reisebüro ein gutes Bild von ihrem Ziel machen können, setzt das Syker Team auf eine Beratung mit digitaler Hilfe. An den Beratungstischen gibt es jetzt Tablets, auf denen die Kunden ihr Urlaubsangebot mit Preisen, Fotos und Informationen direkt anschauen können. „Wir können die gesamte Ferienplanung auch per Mail abwickeln. Der Kunde kann seine Buchung einfach online unterschreiben. So sind wir 24 Stunden erreichbar“, verspricht Claudia Zimmermann.