Anfang des 20. Jahrhunderts war Brinkum ein bedeutender Ort zum Schweinehandel - daher der Name Schweinemarkt. Heute erinnern eher die farbenfrohen unechten Tiere an diese Zeit. (Hauke Gruhn)

Der Name Schweinemarkt erinnert an die Brinkumer Vergangenheit: Anfang des 20. Jahrhunderts war Brinkum ein wichtiger Ort für den Schweinehandel. Auch wenn die Besucher am Sonntag nicht auf lebende Masttiere treffen, so hat Marktmeister Jürgen Schmidt doch wieder ein buntes Programm für Jung und Alt und jeden Geschmack zusammengestellt. „Zusammen mit der Oldtimer-Show im Mai zählt der Schweinemarkt zu den größten jährlich stattfindenden Veranstaltungen im Brinkumer Ortskern, die wir von der BIG nicht nur für unsere Mitglieder, sondern vor allem für die Brinkumer und die Besucher aus der Umgebung durchführen“, erklärte Lars Gudat, Vorsitzender der BIG, bereits im Vorfeld. Wenn jetzt auch noch das Wetter mitspiele, können sich laut des Marktmeisters alle auf einen gelungenen Sonntag freuen. „Ich hoffe eigentlich nur, dass es trocken bleibt. Ein paar Temperaturen weniger stören uns erstmal nicht, denn erfahrungsgemäß kommen anlässlich des Schweinemarktes eigentlich immer viele Besucher zu uns nach Brinkum“, ergänzt er.

BIG-Vorsitzender Lars Gudat (l.) und Marktmeister Jürgen Schmidt freuen sich am Sonntag auf zahlreiche Besucher. (Femke Liebich für emsn)

Am Erfolgskonzept der beliebten Veranstaltung hat er aus diesem Grund nur wenig geändert. „Entlang der Flaniermeilen werden wieder etliche Buden und Stände aufgebaut“, kündigt Schmidt an. Das kulinarische Angebot reicht dabei von Elsässer Flammkuchen, Fischbrötchen und Bratwurst mit Pommes bis hin zu Zuckerwatte, Schmalzkuchen und Eis. Pünktlich zum Schweinemarkt läutet das

Hotel Bremer Tor wieder die traditionellen bayrischen Wochen mit entsprechenden Spezialitäten ein. Außerdem wird am Nachmittag im Wintergarten und auf einer Leinwand auf dem Fußweg das Werder-Spiel übertragen. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Fußball-Dart.

Neben dem Hotel Bremer Tor öffnen am Sonntag auch die Gas­tronomiebetriebe Nickelodeon und Zum Hannoverschen Ross ihre

Türen. Während vor dem Nickelodeon Livemusik mit der Band Why Not und nette Atmosphäre rund um den Bierstand angesagt ist, punktet das Restaurant Zum Hannoverschen Ross mit kulinarischen Angeboten. „Bei uns gibt am Sonntag eine kleine Mittagskarte und nachmittags unter anderem Kaffee und Zwetschgenkuchen“, kündigt Inhaberin Inge Lammers an.

Während die Geschäfte wie gewohnt erst ab 13 Uhr ihre Türen öffnen, können Schnäppchenjäger bereits ab 11 Uhr über die Bummelmeilen flanieren. Dort werden auch Flohmarktverkäufer ihre Stände platzieren und ihre unterschiedlichsten Fundstücke aus heimischen Dachboden und Keller anbieten. „Wer möchte, kann auch spontan kommen und einen Tisch aufbauen“, erklärt Jürgen Schmidt. Die Standplätze sind kostenlos auf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Fragen hat, kann sich gerne telefonisch beim Marktmeister unter 01 72 / 6 05 14 37 melden. Der Aufbau ist ab 7 Uhr geplant.

Neben den Flohmarktverkäufern konnte Jürgen Schmidt auch einige Brinkumer Vereine wie die Kickers For Help für den Schweinemarkt gewinnen. Die engagierten Vereinsmitglieder werden mit mehreren Ansprechpartnern und ihrer beliebten Torwand vor Ort sein. Außerdem stellt sich ein neues Selbstverteidigungsstudio aus Brin­kum mit verschiedenen Angeboten auf der Ziegenwiese vor.

Auf Kinder wartet am Sonntag neben einem Karussell erstmals

ein Rundparcours, den sie mit

verschiedenen motorbetriebenen Fahrzeugen bewältigen können. „Die etwas Älteren können schon selbst fahren und die jüngeren eben in Begleitung“, kündigt Jürgen Schmidt. Wer einen Blick von oben auf die Flaniermeilen werfen möchte, sollte sich einen Platz in der beliebten Aussichtsgondel

sichern. Mittels eines Krans geht es in luftige Höhe.

Der Marktmeister weist aktuell noch daraufhin, dass die Bremer Straße, Brinkumer Straße und

Syker Straße den gesamten Sonntag über gesperrt sein und dort dementsprechend auch keine Parkplätze für die Anwohner zur Verfügung stehen werden.