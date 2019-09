Zusammen mit seinem Team feiert Geschäftsführer Stephan Wöhlke (r.) heute das 111-jährige Bestehen seiner Möbelmanufaktur. (Alexander Fanslau und Möbelmanufaktur Wöhlke, Möbelmanufaktur Wöhlke)

0 modern und zukunftsorientiert sind, blickt die Möbelmanufaktur gleichzeitig auf eine lange Tradition zurück. So steht am heutigen 1. Oktober das 111-jährige Firmenbestehen an.

„Dass wir so ein Jubiläum feiern, zeigt einmal mehr, dass wir uns gerne von der Masse abheben“, betont Stephan Wöhlke, der die Möbelmanufaktur inzwischen in der vierten Generation führt. Anlässlich des beachtlichen Jubiläums hat er nicht nur ein neues Logo mit vier Sternen – für die vier Generationen – erstellt, sondern zugleich den Online-Auftritt des Unternehmens modernisiert.

Das Stuhrer Unternehmen steht für individuelle Möbelstücke und kreative Wohnideen ohne Kompromisse. (Alexander Fanslau und Möbelmanufaktur Wöhlke, Möbelmanufaktur Wöhlke)

„Wir sind zwar im ursprünglichen Sinne ein Handwerksbetrieb, aber dennoch stets auf dem aktuellen Stand der Technik“, verdeutlicht der Geschäftsführer seine Ambitionen. Auf der neuen Webseite www.woehlke-gmbh.de stellt er unter anderem individuelle Wohnideen „Made in Stuhr“ vor. Ganz gleich, ob es sich dabei um kreative Aufbewahrungssysteme für das Schlafzimmer, passgenaue Einbaumöbel fürs Bad oder platzsparende Lösungen für den Flurbereich handelt, die Möbelmanufaktur Wöhlke plant, gestaltet und verwirklicht eben wahre Wohnwelten. „Dabei möchten wir uns in erster Linie mit unseren kreativen Ideen von Möbelhäusern abheben – und nicht nur den Preis“, betont er.

Genau mit dieser Prämisse unterscheidet sich der Handwerksbetrieb nicht nur von anderen, sondern gewinnt stetig neue Kunden hinzu. „In den vergangenen Jahren hat sich unser Kundenstamm eindeutig in Richtung Privatklientel verändert und erweitert“, berichtet Stephan Wöhlke. „Diesen Schritt haben wir zum einem einer positiven Mund-Propaganda und zum anderen dem Ausbau unseres kompetenten und fachbezogenen Netzwerkes zu verdanken“, fügt der Firmenchef hinzu.

So kooperiert die Möbelmanufaktur nicht nur erfolgreich mit Bremer Handwerksbetrieben unter dem Namen Bremer Räume, sondern ist seit vergangenem Jahr auch Mitglied des Netzwerkes werkhalle 51. In dem gemeinsam mit weiteren inhaber­geführten Handwerksbetrieben genutzten und modern gestalteten Showroom direkt an der B51 in Twistringen zeigt die Firma Wöhlke ebenfalls individuelle Möbelstücke. „Diese Kooperation ist für uns bereits nach einem Jahr mit Erfolg gekrönt. Von den gebündelten Fachkompetenzen unter einem Dach kann der Kunde schließlich nur profitieren“, so sein positives Zwischenresümee.

Den direkten Kontakt zu den Privatkunden möchte die Möbelmanufaktur auch in Zukunft weiter ausbauen und verfestigen. „Nachdem zuletzt viel über mündliche Weiterempfehlungen lief, können unsere Kunden nun ihre persönlichen Bewertungen auch auf unserer Webseite abgeben“, verrät Stephan Wöhlke.

„Mir ist es wichtig, den Kunden auf diesem Weg zu vermitteln, dass Individualität gegenüber Massenproduktion bezahlbar ist. In einem persönlichen Beratungsgespräch stellen die Kunden sehr schnell fest, welchen Mehrwert eine passgenaue und kreative Gestaltung mit sich bringen kann“, so der Geschäftsführer. Nicht ohne Grund lautet das Firmenmotto „Gestalten mit Köpfchen“.

Passend dazu ist auf der Webseite nun auch der 3D-Konfigurator form.bar zu finden, mit dem die Kunden schon von zu Hause aus ihr Traummöbelstück ganz individuell designen und gewünschte Anpassungen vornehmen können. Mithilfe des Konfigurators können sie ganz nach ihren Vorstellungen Größe, Form und Farbe auswählen. „Mit dem Konfigurator erhalten die Kunden von Beginn an ein realistisches Preisgefühl für unsere Möbelstücke“, sagt Stephan Wöhlke. Dieses Service-Plus-Angebot habe schon häufig zu einem positiven Aha-Effekt geführt.

Weitere Informationen über die Möbelmanufaktur Wöhlke gibt es auf der Webseite www.woehlke-gmbh.de.