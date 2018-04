Bei den Betrieben rennen sie damit offene Türen ein.

Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten noch im Rentenalter. Waren im Jahr 2002 noch 4,2 Prozent der Personen zwischen 65 und 74 Jahren ­erwerbstätig, lag die Quote 2016 bereits bei 11,4 Prozent, wie

das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mitteilt. Das ­bedeutet, dass jeder neunte Mensch in dieser Altersgruppe einem bezahlten Job nachging.

Nach Angaben der Wiesbadener Behörde sind es mehr ­Männer als Frauen, die noch im Alter arbeiten gehen. Die Werte gelten sowohl für Teilzeitjobs

als auch für Tätigkeiten auf ­Stundenbasis. Damit liege Deutschland im Vergleich der EU-Mitgliedsstaaten im vorderen Mittelfeld, teilte das Institut mit. Den Spitzenplatz belegt hier Estland mit 25,3 Prozent.

Zu den gestiegenen Erwerbstätigenquoten im Alter hätten die Rentenreformen der Vergangenheit wesentlich beigetragen, erklärte der Wirtschaftswissenschaftler Frank Micheel in einer Mitteilung. Auch finanzielle Gründe oder der Wunsch, soziale Kontakte zu pflegen, führten dazu, dass zunehmende Zahlen von ­Menschen im Ruhestands­alter arbeiteten.

Bei den Betrieben kommt das gut an. Vor allem kleine Firmen be­mühen sich oft darum, ältere Mitarbeiter auch jenseits des Rentenalters zu halten. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Insgesamt macht demnach jeder dritte ­Betrieb (34 Prozent) mit Mit­arbeitern im Rentenalter den ­Betroffenen ein entsprechendes Angebot. In kleinen Betrieben mit höchstens 49 Mitarbeitern kommt dabei aber immerhin ein Drittel (32 Prozent) für Weiterbeschäftigung in Frage, bei den Großunternehmen ab 250 Mitarbeitern nur jeder Zehnte.

Große Unterschiede gibt es auch je nach Branche: So plant in der öffentlichen Verwaltung nicht einmal jeder fünfte Betrieb (18 Prozent), ältere Mitarbeiter weiter zu beschäftigen – im Bereich Maschinen, Elektrotechnik und Fahrzeuge sind es dagegen 43 Prozent. Um die Mitarbeiter zum ­Bleiben zu überreden, ­setzen die Unternehmen meistens auf kürzere und flexiblere Arbeitszeiten. Prämien oder ein besseres Gehalt bieten dagegen nur ­wenige an.