Das rund 5000 Quadratmeter große Areal mit Geschäftsgebäude und angrenzender Lagerhalle in Moordeich hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem Mini-Gewerbegebiet entwickelt. (Hauke Müller und Johann Hollmann Hoch- und Tiefbau Grundwasserabsenkungen GmbH, Johann Hollmann Hoch- und Tiefbau Grundwasserab)

Von Femke Liebich

Sie bezeichnen sich selbst gerne als Mini-Gewerbegebiet, und als genau dieses möchten sich die acht Firmen mit der gemeinsamen ­Anschrift An der Bahn 3 in Moordeich am kommenden Freitag, 19. Oktober, auch präsentieren. An diesem Tag öffnen die unterschiedlichen Unternehmer von 11 bis 18 die Türen für ihre Stamm- und Neukunden, Partnerbetriebe und hoffentlich viele Interessierte.

Die acht An der Bahn 3 ansässigen Unternehmer öffnen am kommenden Freitag ihre Türen für die Öffentlichkeit (von links): Lutz Hollmann, Martina Greggers, Bernd Schovanka, Doris Warnken, Frank Kotschote, Anke Schovanka, Thomas Unruh, Monika Unruh, Andrea Isaksen und Daniel Königsmark. (Femke Liebich)

„Nach zwei Jahren an diesem Standort sind wir sehr zufrieden und haben uns hier gemeinsam ­etwas Großartiges aufgebaut“, freut sich Lutz Hollmann, Geschäftsführer der Johann Hollmann Hoch- und Tiefbau Grundwasserabsenkungen GmbH.

Zu den weiteren Beteiligten zählen die Firmen HSK Bau- und ­Möbeltischlerei, CTR Bremen, Kürschnerwerkstatt Martina Greggers, KFZ-Meisterbetrieb Kotschote, Fliesenleger Ruwoldt & Warnken GbR, Farbenhaus Unruh und die Physiotherapie-Praxis ­Andrea Isaksen. Letztgenannte ist erst ­Anfang des Monats in das ­Geschäftsgebäude eingezogen und fühlt sich auch als Nicht-Handwerksbetrieb in dem genannten Mini-Gewerbegebiet sehr wohl.

Ihre Fachpraxis richtet sich an ­Patienten mit orthopädischen Krankheitsbildern, die Funktionsstörungen und Schmerzen in den Bewegungsabläufen im Alltag ­haben. „Das Therapiekonzept Funktionelle Orthonomie und ­Integration (kurz FOI) konzentriert sich darauf, ganzheitlich die ­Zusammenhänge im Körper zu ­betrachten. Es werden die Ursachen für Störungen gesucht und behandelt. FOI ist eine schonende, wirkungsvolle Therapieform in der manuellen Medizin“, erläutert die Physiotherapeutin ihren Ansatz. Zum Tag der offenen Tür können sich Interessierte in ihren Praxisräumen umschauen und mit ihr ins Gespräch kommen.

Genau dasselbe Ziel verfolgen auch ihre Mitstreiter. Da immerhin zwei Unternehmen – die HSK Bau- und Möbeltischlerei und CTR als Berater für CE-Kennzeichnungen – gerade ihr 20-jähriges Bestehen feierten, haben sich laut Lutz Hollmann „die anderen einfach drangehängt“, um etwas Großes auf die Beine zu stellen.

„Das Gute an unserem Standort ist vor allem der Mix. Jetzt müssen wir nur noch den Bekanntheitsgrad hier steigern“, sagt der Stuhrer Unternehmer. Dazu soll zum einen der Tag der offenen Tür beitragen, und zum anderen ist derzeit ein ­gemeinsames Hinweisschild mit allen Firmenbezeichnungen als Wegweiser in Arbeit.

Für Lutz Hollmann persönlich gleicht der Umzug seines Unternehmens vom Stuhrer Rathaus nach Moordeich einem wahren Glücksgriff. Der neue Standort ­ermöglicht es, dass er Verwaltung und Bauhof mit dem dazugehörigen Materiallager und Fuhrpark ­zusammenlegen konnte.

Noch Platz für weitere Mieter

Nach und nach zogen in das Gebäude aus dem Jahr 1974, in dem ­zuletzt die Springer Pressewerk- und Rohbau-Automation aus Stuhrbaum ansässig war, die weiteren Mieter ein. Noch ist der Platz allerdings nicht ausgeschöpft. „Wir haben noch rund 600 Quadratmeter in der Lagerhalle frei und zwei Büroräume, die sich für eine Bürogemeinschaft anbieten“, kündigt Lutz Hollmann an. Als zukünftigen Mieter wünsche sich die Unternehmergemeinschaft bestenfalls eine Ergänzung zum bestehenden Angebot. Für ihn und seine Mitstreiter ist die gemeinsame Öffentlichkeitsveranstaltung zugleich ein willkommener Anlass, um mit zukünftigen Mitarbeitern und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. „Dass wir Handwerksbetriebe ­immer auf der Suche nach gutem Personal sind, ist schließlich kein Geheimnis. Und für Interessierte ist so ein Tag doch eine willkommene Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen“, findet auch Daniel ­Königsmark, Geschäftsführer der HSK Bau- und Möbeltischlerei.

Am kommenden Freitag öffnen die Unternehmer nicht nur ihre ­Türen, sondern stellen sich und ihre Tätigkeit gleichzeitig vor. „Die einen werden ihre Projekte mittels Aufsteller zeigen, andere haben eine Ausstellung oder weitere Vorführobjekte vorbereitet“, kündigt Lutz Hollmann an. Eines ist allen Mitwirkenden dabei ganz wichtig: Alle Türen sind für jeden geöffnet und so bietet sich förmlich ein Rundgang durch das gesamte ­Geschäftsgebäude, über den Hof bis hin zu den Lagerhallen an. Außerdem sollen auf dem gesamten rund 5000 Quadratmeter großen Gelände Buden für Speis und Trank ­sowie ein Stand mit Kaffee und Kuchen aufgestellt werden.