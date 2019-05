Das Team des Fachbetriebes für Hifi, TV, Sat und Elektrogeräte freute sich am Messestand auf dem Stuhrer Frühlings- und Gewerbemarkt über viele gute Kundengespräche. (Femke Liebich)

„Für uns war der Frühlings- und Gewerbemarkt wieder ein voller Erfolg“, so das persönliche Fazit von Jens Hengemühle, der den seit fast 40 Jahren bestehenden Fachbetrieb am Brinkumer Moor gemeinsam mit seinem Bruder Marc sowie den Eltern Heinrich und Gerda Hengemühle führt. „Besuchermäßig waren vermutlich etwas weniger als zuletzt unterwegs, aber dafür hatten wir mehr Zeit, um an unserem Stand gute Kundengespräche zu führen“, ergänzt der Junior-Chef. Vor allem am Sonnabendnachmittag richteten sich die zahlreichen

Blicke der Messebesucher auf den Riesenfernseher mit einer spektakulären Bildschirmdiagonale von 85 Zoll (sprich: 2,15 Meter). „Fußball zieht natürlich immer – egal, ob Werder gewinnt oder verliert“, kommentiert Jens Hengemühle die Übertragung des Bundesligaspieltages am Messestand. Alle ausgestellten Fernseher der Firmen Samsung, Sony, Panasonic und Metz sind entweder mit QLED- oder OLED-Technik ausgestattet, „die für besondere Farbqualität und Bildschärfe stehen“. Der Trend gehe laut des Fachmanns schließlich zu immer größer werdenden Bildschirmen – eben bis zu 85 Zoll.

Wer sich aktuell für den Kauf eines neuen TV-Gerätes entscheidet, wird häufig mit den Themen Heimvernetzung und Internet-TV konfrontiert, die für die meisten einen entsprechenden Aufklärungsbedarf mitsichbringen. „In­ternetfähiges Smart-TV ist immer mehr gefragt“, weiß Jens Hengemühle und steht seinen Kunden deshalb selbstverständlich Rede und Antwort.

Dasselbe gilt natürlich für einen weiteren Geschäftszweig des Familienunternehmens: die sogenannte weiße Ware. Zu dieser zählt eine große Auswahl an Haushaltsgeräten auf dem neuesten Stand der Technik wie Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefrierschränke. Ergänzend dazu gehören weitere Einbaugeräte wie Backöfen und Herde zum Sortiment. „Viele Produkte von bekannten Herstellern wie Miele, Bosch und Siemens haben wir auf Lager. Andere Geräte können wir kurzfristig bestellen, sodass sie innerhalb von circa einem Tag vorrätig sind“, erklärt Gerda Hengemühle ein Serviceangebot des Fachbetriebes. Dieses umfasst außerdem die persönliche Beratung der Kunden – bei Bedarf auch direkt zu Hause –, den Reparatur- und Wartungsdienst, Altgeräteentsorgung sowie Ein- und Ausbau von neuen Geräten und den Verkauf von Zubehör.

Um den steigenden Kundenanfragen weiterhin gerecht zu werden, hat sich das Team von Hengemühle jetzt personell verstärkt. Neben Alexander Herzog und Markus Ulischewski ist Kevin Schlamann als Informationstechniker für Systemtechnik für den Bereich Fernseher- und Sat-Technik zuständig.

Das HiFi-TV-Sat-Elektrogeräte-Fachgeschäft Hengemühle hat montags bis freitags durchgehend von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.iq-hengemuehle.de.