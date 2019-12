Einfache Holzrahmen, Kochlöffel oder sogar Blumenvasen können mit einer coolen Technik in hippe Design-Objekte verwandeln. Dafür brauchen man nicht mal einen Pinsel. (Schöner Wohnen - Farbe, SCHÖNER WOHNEN-FARBE)

Diese Anwendung ist optimal geeignet vor allem für günstige Einrichtungsgegenstände aus Holz wie Bilderrahmen und ähnliches, denen noch ein eigener, unverwechsel­barer Charakter fehlt. So können alte und neue Schätze individualisiert werden.

Paint Dipping bedeutet: Man taucht einen Gegenstand teilweise in Farbe. Beim Bilderrahmen funktioniert es zum Beispiel so: Den Holzrahmen an der gewünschten Farbkante sorgfältig mit Malerkrepp abkleben und inklusive Bild und Glas kurz mitten in die Farbe tauchen. Achten Sie darauf, dass der Farbeimer tief und breit genug für den Rahmen ist. Das getauchte

Objekt abtropfen und trocknen lassen – am besten auf Holzleisten, damit die Farbe und damit der Rahmen nicht an der Unterlage klebt.

Kochlöffel durch Paint Dipping einfach selbst verschönert. (Schöner Wohnen Farbe, SCHÖNER WOHNEN-FARBE)

Das geht natürlich auch mit Holzkochlöffeln. Steht kein ausreichend großen Eimer zur Verfügung, kann alternativ ein weiteres Gefäß zum Umfüllen genomen werden. Und so wird‘s gemacht:

Schritt 1: Abkleben – Kleben Sie den Bereich ab, den Sie nicht dippen möchten, sodass eine gerade oder auch unregelmäßige Kante entsteht. Beim Kochlöffel soll nur der Stiel bunt werden – aber zweifarbig.

Schritt 2: Eintauchen – Tauchen Sie den Kochlöffel zunächst in die weiße Farbe und lassen Sie ihn etwas abtropfen. Dann zum Trocknen so ablegen, dass die Farbe nicht an der Unterlage haften bleibt. Für eine zweifarbige Gestaltung anschließend in einen anderen Farbton tauchen – der weiße Untergrund lässt das Blau noch strahlender erscheinen. Der Clou: Im zweiten Durchgang wird nicht so tief getaucht wie beim ersten Mal, sodass der obere Teil weiß bleibt.

Noch mehr Ideen: Es gibt viele Dinge, die mit Paint Dipping zu

etwas ganz Besonderem werden: Zum Beispiel kleine Körbe, Kerzenhalter, Wäscheklammern, Untersetzer – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.