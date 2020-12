Sie zwingt zu drastischen Einschränkungen im Alltag, auch die zwischenmenschlichen Begegnungen kommen zu kurz.

Umso mehr freuen wir uns über die große Resonanz auf den Aufruf, uns Ihre Geschichten, Gedichte, Zeichnungen und Fotos zum Weihnachtsfest zu schicken. Selten zuvor haben wir eine solch große Zahl an Einsendungen erhalten – herzlichen Dank dafür!

Viele von Ihnen haben darin auch Corona thematisiert. Der Tonfall ist sehr unterschiedlich: Es kommen Trauer und Sorge zum Ausdruck, aber auch Humor und Zuversicht. Oft ist auch vom Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen, die Rede und von der Hoffnung, dass die Krise im neuen Jahr möglichst schnell ein Ende finden möge.

Doch egal, ob die Pandemie in die Texte einfloss oder nicht: Wir hatten sehr viel Freude an der Lektüre Ihrer Zuschriften – allerdings auch große Mühe, unter der Vielzahl die schönsten herauszusuchen, die wir an dieser Stelle veröffentlichen. Wir hoffen, dass es Ihnen beim Lesen genauso geht wie uns: dass Sie schmunzeln und lachen, nachdenklich werden und vielleicht auch ein wenig melancholisch, dass Sie in Erinnerungen an vergangene Kindheitsjahre schwelgen, aber auch erfahren, welche Hoffnung die Weihnachtsbotschaft in schweren Zeiten brachte.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen der Geschichten und Gedichte! Vor allem aber wünschen wir Ihnen eine frohe und erholsame Weihnachtszeit, einen guten Start in ein glückliches Jahr 2021 – und besonders Gesundheit!

Ihre Redaktion Sonderthemen