Der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr aus. Es bleibt die Hoffnung und Vorfreude auf Weihnachten im nächsten Jahr. (Jens Kalaene, dpa)

Der Dezember

ist für mich ein Monat der Freude. Ich treffe Freunde, habe meine erwachsenen Kinder öfter bei mir, die meine mehr oder minder

schöne Weihnachtsdeko im Haus und im Garten bewundern oder bei deren Anblick die Mundwinkel verziehen. Ist alles Geschmackssache – aber ich liebe meinen Weihnachtsspleen. Mein verstorbener Liebster liebte ihn ebenso –

und mich auch.

In diesem Jahr ist alles anders. Der geplante Glühweinabend im Garten bei einem Lagerfeuer aus der Steckdose mit meinen Kegelfreunden fällt aus.

Meine Besuche beim Weihnachtsmarkt in Weyhe oder Bremen fallen aus. Meine Bus- oder Zugfahrten zu weiteren Weihnachtsmärkten fallen ebenfalls aus. Ich brauche dringend Freude, ganz viel Freude. Aber woher?

Mein Sofa hat während der Pandemie arg gelitten – zu viele Serien hat mein Fernseher ausgespuckt, und die Druckstellen meines Körpers sind auf dem Möbel sichtbar. Durchgelegen!

Bei meinen Sissy-DVDs kann ich den Text inzwischen mitsprechen und alle DVDs von Hape Kerkeling habe ich auch schon durch. Im Fernsehen läuft in der Regel nichts, was ich nicht längst schon kenne. Und manche Weihnachtsfilme bringen mich eher zum Heulen – also woher nehm’ ich Freude? Idee: Ich gehe durch den Ort und schaue mir die Weihnachtsbeleuchtung in den Fenstern der Mitmenschen an.

Der Nachbar von gegenüber

hat das ganz toll gemacht, wunderschön. Warmweiße Beleuchtung in Tannenbaumform am Haus. Am nächsten Haus … nun ja, kann man machen, aber nicht wirklich schön.

Ich gehe weiter und ziehe meine Mütze über die Ohren. Hier draußen muss ich nicht die Bänder der Maske unter die Mütze wurschteln und schaue weiter. Ein schöner roter Stern hängt da im Fenster. Ja, okay, der kann bleiben, sieht gut aus. Aber sein Nachbar? Den würde ich verklagen! Grausam! Eine grell, hektisch hin und her blinkende, hässliche Lichterkette. Das Nebenfenster ist auch nicht unbedingt meins …

Ich nehme mir die nächste Straße vor. Bäume und Büsche sind mit Lichterketten eingewickelt, zwei Rentiere ziehen einen beleuchteten Schlitten und mit etwas Abstand stehen Pakete in unterschiedlichen Größen hell erleuchtet auf dem Rasen. Der Anblick bereitet mir Freude und ich lächle.

Ein paar Häuser weiter schaue ich im Vorbeigehen in ein Fenster und sehe eine alte Dame allein vor dem Fernseher sitzen. Wird sie auch an Heiligabend allein sein? Dieser Gedanke macht mich traurig. Ich wünsche ihr von Herzen, dass sie an diesem Abend nicht allein sein wird.

Inzwischen steht der Mond weit oben und zieht meinen Blick an. Für einen Moment bleibe ich stehen und denke an frühere Dezemberabende, an denen ich nicht allein unterwegs war. Die schönen Erinnerungen lassen mich lächeln. Ich will nicht die Tränen zulassen, die sich dennoch durchzwängen wollen. „Komm, mein Liebster“, sage ich, „lass uns weitergehen und Freude sammeln.“ Da, die ganze Auffahrt, beleuchtet mit einer Sternenkette bis zur Haustür, an der ein riesengroßer Stern leuchtet. Wie schön muss es sein, wenn man hier abends nach Hause kommt. Im nächsten Haus scheint hingegen der Haussegen etwas schief zu hängen: Von Frieden ist hier keine Spur, da gibt es Mecker. Die Gardine ist nicht zugezogen, das Fenster gekippt und Wortfetzen dringen zu mir nach draußen. Er tut mir etwas leid, weil er die Schimpfe über sich ergehen lässt. Ich geh’ lieber weiter, das gibt mir keine Freude, und ich wünsche den beiden viel Glück.

An einigen Häusern, an denen keinerlei Weihnachtsbeleuchtung angebracht ist, gehe ich schnell vorüber und denke nicht weiter darüber nach,

warum dort alles dunkel ist. Mich zieht es nach Hause.

Zuvor werfe ich noch einen kurzen Blick auf unseren Marktplatz. Dort sehe ich ein fröhliches Treiben und beleuchtete Buden. Es duftet nach Süßem und Herzhaftem, Menschen stehen zusammen, lachen, reden und halten in ihren Händen Becher mit dampfendem Glühwein …

Wehmütig stehe ich allein auf unserem Marktplatz und muss diese Erinnerung vom vergangenen Dezember in meine Erinnerungsschublade legen.

Nächstes Jahr im Dezember stehen wir wieder hier, lachen, reden und haben Freude. Aber dieses Jahr … gehe ich traurig nach Hause, werde mir einen Glühwein machen, mein Sofa weiter schikanieren und mich an meiner wunderschönen Weihnachtsdeko erfreuen – drinnen wie draußen.

Alles wird gut!

⇒Karin Heinz