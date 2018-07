Wenn es doch einmal zwickt, helfen kleine Modifika­tionen, im hohen Alter sportlich ­aktiv bleiben zu können.

Wer im Alltag nicht mehr so ­mobil ist, muss ­besonders darauf achten, nicht einzurosten. 150 Minuten moderate Bewegung pro ­Woche sind generell empfehlenswert. Wer rund 30 ­Minuten am Tag spazieren geht, ­erfüllt sein Soll also problemlos. ­Alternativ können ­Senioren 75 Minuten pro Woche ­intensiv trainieren. Wer zweimal die Woche 45 Minuten Sport treibt, ­erreicht auch das locker. Im Alter besonders wichtig: die Hauptmuskelgruppen in Beinen, Armen und Rumpf zu kräftigen. Außerdem lohnt sich Koor­dinations- und Gleichgewichts­training.

Auf der Suche nach dem richtigen Training können Senioren aus einer Vielzahl an Möglichkeiten schöpfen, sagt Lars Gabrys, Professor für Gesundheitssport und ­Prävention an der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam. „Fahrradfahren, Schwimmen, ­Spazierengehen, Spielsportarten

– aber auch Alltägliches wie ­Gartenarbeit und das Spielen mit den Enkeln zählt als Bewegung.“

Vor dem Einstieg in das Training sollten Senioren aber ihre körperlichen Grenzen ausloten. „Es kann zum Beispiel sein, dass eine Person eine Herzschwäche aufweist und deshalb über eine bestimmte ­Grenze körperlicher Aktivität nicht hinausgehen sollte. Das sollte aber nicht pauschal dazu führen, dass eine Person inaktiv wird“, so ­Susanne Wurm, Professorin für ­Psychogerontologie an der Universität Er­langen-Nürnberg.

Es kann im Alter also sinnvoll sein, Sportarten etwas anzupassen, sagt Philip Messerschmidt. Er ist ­Personal Trainer und hat sich auf Senioren und Späteinsteiger spe­zialisiert. Der erste Schritt: in einer Mannschaft mit Gleichaltrigen spielen, so Messerschmidt.

Reicht das noch nicht aus, sind Modifikationen bei vielen beliebten Sportarten problemlos möglich: das Spielfeld verkleinern, die Mannschaft vergrößern, ein Netz niedriger aufhängen, erklärt Professor Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln, der ­außerdem zu einer Beratung durch einen Coach rät.

Beim Training im Fitnessstudio sind bei fitten Senioren keine ­Modifikationen nötig, sagt Messerschmidt. Allerdings seien je nach Alter bestimmte Übungen besonders sinnvoll. „Im Alter von 60 und 70 Jahren gilt es, den ganzen Körper zu stärken.“ Vor allem die Haltung sei wichtig: „Es ist gut, die aufrichtende Rückenmuskulatur und den Bauch zu stärken. Auch das Training der Beine als große Muskelgruppe ist wichtig.“ Viele Frauen diesen ­Alters trainierten aus ästhetischen Gründen außerdem gern die Oberarm- und Schultermuskulatur.

Ein zentrales Thema sei zudem die Sturzprophylaxe, sagt Messerschmidt. „Gangsicherheit und Beweglichkeit sind im Alter besonders wichtig: Wie kann ich trotz Stolpern oder Unsicherheit koordinierte Schritte tun?“ Hierzu wird vor allem die Beinmuskulatur durch gezieltes Training gestärkt.

Das klappt zum Beispiel mit Gleichgewichtsübungen, die Se­-

nioren auch zu Hause ausführen ­können. „Ganz klassisch ist das ­Balancieren auf einem Bein“, erklärt der Personal Trainer. Wichtig hierbei: Etwas zum Festhalten muss in der Nähe stehen, um einen Sturz zu vermeiden. Schwieriger wird die Übung, wenn der Ausführende die Augen schließt oder den Kopf dreht. Auch mit Störungen von ­außen wie Schubsen oder leichtes Stoßen kann die Koordination­s­fähigkeit trainiert werden.

Um lange fit zu bleiben, rät Ingo Froböse: „Man sollte sich im Alter nicht selbst in Watte packen und gezielt Anstrengungen herbei­führen. Der Körper braucht solche Reize.“