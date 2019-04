Das Königshaus vom vergangenen Jahr wird beim Schützenfest abgelöst: Birgit Rosga, Ursula Annert, Marlen Krause, Tim Stöckigt (v. l.). (Wilfried Bellmann SV Stuhr von 1912)

Tanz in den Mai, ein bunter Festplatz mit Buden und Kinderkarussell, spannende sportliche Wettkämpfe – all‘ das verspricht das diesjährige Fest des Schützen-

vereins Stuhr von 1912. Am Dienstag, 30. April, und am Mittwoch,

1. Mai, laden die Mitglieder des Schützenzusammenschlusses zum gemeinsamen Feiern im und rund um das Gasthaus Nobel in Moordeich.

An beiden Tagen lockt ein Festplatz mit verschiedenen Buden. Dank einiger Spenden ist das

Fahren mit dem Kinderkarussell für junge Festbesucher in diesem Jahr kostenlos. Das Festgelände öffnet Dienstag um 17 Uhr und Mittwoch um 14 Uhr.

Das Ausschießen der Könige

erfolgte bereits am 13. April. Doch noch ist das Geheimnis um das neue Königshaus nicht gelüftet, denn die Proklamation soll im

feierlichen Rahmen während des Schützenfestes erfolgen.

Die Wettbewerbe um die neuen Kinder- und die Schülermajestäten findet Dienstag in der Zeit von

18 bis 20 Uhr statt. Die jungen Teilnehmer zeigen dann ihr Können an der Laseranlage auf dem Festplatz.

Der nächste Programmpunkt ist das Aufstellen des traditionellen Maibaums durch die Landjugend Hasbergen/Stuhr unter Begleitung der Blockener Blasmusikanten ab 19 Uhr.

Zu Musik von DJ Torsten beginnt schließlich der Tanz in den Mai.

Die Pokalverleihungen und die

Proklamation des neuen Königshauses erfolgen ab 20.30 Uhr.

Am 1. Mai treffen sich die

Schützen bei der Schießhalle, um anschließend mit musikalischer Begleitung der Moordeicher Jungs und Deerns zur KGS Moordeich (Lise-Meitner-Schule) zu ziehen. Dort werden um 14.30 Uhr die

geladenen Vereine empfangen. Anschließend geht es direkt zum

Festplatz. Im Saal der Gaststätte Nobel werden die Moordeicher Jungs und Deerns bis um 16 Uhr zum Konzert aufspielen.

Im Anschluss proklamiert Jugendsportleiter Florian Mainusch den neuen Kinder- und den neuen Schülerkönig. Am Abend klingt die große Feier allmählich aus.

Es ist Tradition, dass am Tag nach dem Schützenfest die neuen Majestäten besucht werden. Nachdem die Abbauarbeiten auf dem Fest-

gelände erfolgt sind, schwingen sich die Mitglieder des SV Stuhr von 1912 auf ihre Fahrräder und steuern die neuen Königshäuser an.