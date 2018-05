Neben Essen und Trinken stehen ein Konzert mit dem Blasorchester Melchiorshausen und Spaß mit dem Entertainer Kuddel im Festzelt auf dem Programm. (SV Erichshof)

Preis- und Königsschießen, Tanzabende und Konzerte locken die Besucher an.

Schon am Sonntag vergangener Woche kamen die Vereinsaktiven zusammen, um ihr neues Königshaus zu ermitteln. Alle Mitglieder hatten die Möglichkeit auf die Königsscheibe zu schießen. Außerdem wurde auch um Preise gewetteifert. Eine gemütliche Kaffeetafel gehörte ebenfalls dazu.

Am Sonntagabend wird es spannend, wenn das neue Königshaus proklamiert wird. (SV Erichshof)

Am heutigen Freitag ab 17 Uhr kommen die Schützen zusammen, um das Vereinsareal an der Bremer Straße für das große Fest vorzubereiten. Auch das extra zum Ereignis aufgestellte Zelt wird passend geschmückt. Natürlich darf das Binden des traditionellen Kranzes nicht fehlen. Anschließend stärken sich die Aktiven beim gemeinsamen Grillen.

Am morgigen Sonnabend ist es soweit und das Erichshofer Schützenfest, der Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Vereins, beginnt. Ab 16 Uhr ist der Festplatz geöffnet. Dort steht ein Imbissstand mit Bratwurst und Co bereit und das Zelt lädt mit Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein.

Ab 18.30 Uhr ist jedermann zum großen Spanferkelessen eingeladen. Für eine Kostenbeteiligung von 13 Euro pro Person gibt es den Gaumenschmaus satt. Anmeldungen hierfür nahm Reinhard Siemers entgegen. „Das Essen führen wir jetzt zum dritten Mal in Folge für die Bevölkerung und unsere Vereinsmitglieder durch. Es kommt bei allen gut an“, sagt der Vorsitzende des 93 Mitglieder starken SV Erichshof, Gerd Wieting.

Tanzen bis in die Nacht

Ab 20 Uhr wird es spannend, wenn die Sieger aus den Schießwettkämpfen der Ortsfirmen und -vereine bekannt gegeben werden. Anschließend wird gemeinsam gefeiert und bis in die Nacht das Tanzbein geschwungen. Für die passende Musik und jede Menge Stimmung sorgen Roy Peter und Band. „Jedermann ist herzlich willkommen. Der Eintritt ist natürlich frei“, sagt Gerd Wieting Der zweite Tag des Schützenfestes lockt mit ebenso viel Spaß und Vergnügen. Der Sonntag startet um 13 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen. Um 14 Uhr begibt sich außerdem eine Delegation des Vereins zum Denkmal, um einen Kranz niederzulegen. Ab 14.30 Uhr gibt das Blasorchester Melchiorshausen ein Konzert im Festzelt.

Jede Menge Trubel dürfte herrschen, wenn um 16 Uhr die Mitglieder befreundeter Vereine in Erichshof empfangen werden. Im Festzelt tritt Entertainer Kuddel auf, der mit Musik und frechen Sprüchen für gute Laune sorgt. Natürlich gibt es auch an diesem Tag Kaffee und Kuchen im Zelt.

Von 16 bis 18 Uhr findet außerdem erneut ein Königs- und Preisschießen statt. Blumen, Leckereien zum Verspeisen und attraktive Geldpreise können dabei errungen werden. Drei Schuss kosten 2,50 Euro. „Besucher dürfen auch ihr Glück versuchen“, sagt Gerd Wieting.

Kinder können unterdessen ihr Geschick an der Lichtpunktanlage erproben. Dabei wird natürlich ganz ohne Munition, mit einem Laser das Ziel anvisiert. Ein Computer registriert, ob ein Treffer gelungen ist. Wer es geschafft hat, der darf sich auf Süßigkeiten als Gewinn freuen. Die Kinder- und Jugendsparte des SV Erichshof zählt zehn Mitglieder. Auch junge Besucher des Festes sind eingeladen, ihr Glück am Lichtpunktgewehr zu versuchen.

Um 19 Uhr wird es besonders spannend. Denn dann werden die Sieger aus dem Königsschießen proklamiert und es ist klar, wer die noch amtierende Majestätenriege von 2017 – Alterskönig Norbert Lampe, Adjutant Tim Ole Hülsemann, Jugendregent Tom Sommer und Kinderkönig Tobias Meyer – ablösen wird. „Im vergangenen Jahr konnten wir keinen Schützenkönig und keine Damenmajestät küren. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr aber wieder gelingt“, sagt Gerd Wieting. Die neuen Regenten lassen es sich bestimmt nicht nehmen, das anschließende Tanzvergnügen im Festzelt mit einem Eröffnungstanz einzuleiten.

Wer am Preisschießen teilgenommen hat, sollte sich übrigens Montag, 14. Mai, vormerken. Denn ab 19 Uhr werden an diesem Tag die Gewinne in der Schützenhalle an die treffsichersten Teilnehmer verteilt. Mit einem gemütlichen Beisammensein klingt schließlich der Abend und das große Schützenfest allmählich aus.