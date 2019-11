Der Stall von Bethlehem mit den holzgeschnitzten Krippenfiguren und den Wandbildern von Achim Grunemann gehören längst zum festen Inventar des Weyhnachtsmarktes. (Udo Meissner)

Dezember komplett in ein weihnachtliches und winterliches Dorf. Eine geschmückte Tanne dazu ein Weihnachtswald, Adventsmusik, Glühwein und der Duft von Waffeln und Schmalzkuchen sorgen in den kommenden Wochen für das entsprechende Ambiente, das in der besinnlichen Vorweihnachtszeit natürlich nicht fehlen darf.

Der festlich geschmückte Tannenbaum als optischer Mittelpunkt des Marktplatzes wurde in diesem Jahr von der Hausverwaltung der Coulainer Allee 32 zur Verfügung gestellt. Um den Koloss des weihnachtlich geschmückten Baumes bilden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche kleinere Bäume einen sogenannten Weihnachtswald, in dem die jungen Besucher spielen und sich verstecken können.

Der Mann mit dem roten Mantel und dem Rauschebart hat sein Kommen bereits für mehrere Termine angekündigt. Somit hat jedes Kind die Chance, den Weihnachtsmarkt kurz vor dem Fest schon mal zu treffen. (pixabay)

Das ist aber längst noch nicht alles: Denn auch „Der Stall von Bethlehem“ ist ebenfalls ein fester Bestandteil des Budenzaubers. Dabei ist dieser nicht nur einfach ein gewöhnlicher Stall, sondern hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer wahren Künstlerstätte mit handgeschnitzten Krippenfiguren aus Lindenholz und aufwendig ­gemalten Wand- und Deckenbildern entwickelt.

Auch wenn er es nicht pünktlich zur Eröffnung schafft, so hat sich zumindest der Nikolaus für den 6. Dezember um 18 Uhr mit seiner Kutsche angekündigt. Der Weihnachtsmann mit seiner roten Kutte und dem weißen Rauschebart wird außerdem am 3. Dezember, um 17.30 Uhr, am 13. Dezember, um 17.30 Uhr, am 15. Dezember um 18 Uhr, am 18. Dezember um 17.30 Uhr und am 21. Dezember um 18 Uhr sein Stelldichein auf dem Budenzauber geben.

Zu den weiteren Programmpunkten zählt am 9. Dezember um 18 Uhr ein Familiensingen für Groß und Klein und am 11. Dezember um 16 Uhr ein Auftritt der „Bremer Stadtmusikanten“ vom Bremer Theater Interaktiwo. Für den 21. Dezember um

18 Uhr hat sich die Männerchor Eintracht Weyhe mit einem vorweihnachtlichen Konzert angekündigt. Und zum Abschluss des Budenzaubers am 29. Dezember tritt dann noch einmal am Abend um 18 Uhr der Posaunenchor auf.

Weitere Programmpunkte sind derzeit noch in der Planung und werden rechtzeitig in der Tageszeitung sowie im Internet unter der Webadresse www.weyher­-marktplatz.­de ­bekanntgegeben.