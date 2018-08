Liebe Leserinnen und Leser,

was für ein Sommer! Hätten Sie kürzlich noch gedacht, dass so viele von uns einmal unter anhaltender Hitze stöhnen und sich Abkühlung erhoffen? Zum ersten Mal seit Langem begleitet uns der Sonnenschein die ganzen Sommerferien. Doch besonders Landwirte und Gartenbesitzer warten sehnsüchtig auf Regen.

Für viele von uns startete der Sommer mit einer Enttäuschung. Unsere DFB-Fußballer mussten die WM schon nach der Vorrunde als Gruppenletzter verlassen. Aber auch weitere, sogenannte Favoriten, traten vorzeitig die Heimreise an. Ein Glückwunsch geht an die französische Mannschaft, die gegen Kroatien ein wirklich tolles

Finale bestritt.

Wir von der BIG hatten Ende Juli im Rahmen der Ferienspaßaktionen bereits zum 18. Mal Kinder zur Schatzsuche im Heuhaufen eingeladen. Es gab wieder viele schöne Preise zu gewinnen, die von den Mitgliedern unserer Gemeinschaft gespendet wurden. Vielen Dank

dafür. Erstmals unterstützte uns bei dieser Aktion der gemeinnützige Verein Kickers For Help. Die Mitglieder brachten eine Torwand mit, an der die Kinder ihre Geschicklichkeit testen konnte. Auch hier winkten kleine Preise.

Auch wenn der Sommer noch eine Weile so weitergehen kann, denken wir von der BIG schon an die kommenden Monate. In diesem Jahr dürfen Sie sich noch auf unser Herbstfest mit Schweinemarkt am 16. September und den Besuch des Nikolaus‘ wie gewohnt am 6. Dezember freuen. Über unsere weiteren Aktionen und Aktivitäten informiert Sie wie immer unsere Internetseite www.big-brinkum.de.

Ihnen allen noch eine schöne Sommer- und Ferienzeit,

Ihre BIG – gut für Brinkum