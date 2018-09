Liebe Leserinnen und Leser,

puh, was waren das für schöne Sommermonate. Bezüglich Sonne und Wärme konnten es die Zuhausegebliebenen locker mit den Urlaubern, die sich warme Gefilde als Urlaubsziel ausgesucht haben, aufnehmen. Die Temperaturen ­lagen in diesen drei Monaten durchschnittlich um2,5 Grad ­höher. Niederschläge gab es so gut wie kaum. Tageshöchsttemperaturen von 36 Grad waren zu verzeichnen. Vielen hätten wahrscheinlich an manch einem Tag auch 26 Grad ­gereicht. Doch wie es im Leben ­immer so ist, „des einen Freud‘ ist des anderen Leid“. Viele Stuhrer haben abends auf der heimischen Terrasse oder im Garten länger gesessen, gegrillt, ­geplaudert und nötigenfalls gesprengt. Für einen Teil der Bauern war genau diese Hitzeperiode ein Graus: Es fehlte einfach der nötige Regen für die Pflanzen.

Natürlich war auch hier in der Gemeinde die kürzlich durchgeführte Umfrage von der EU, betreffend die halbjährliche Zeitumstellung, ein Thema. Von den im Internet befragten Teilnehmern waren 80 Prozent für die Abschaffung der Zeitumstellung. Dabei wurde größtenteils der Wunsch geäußert, dass die Sommerzeit ganzjährig gelten soll.

Doch kommen wir nun zu den vor uns liegenden Monaten und Veranstaltungen der BIG. Zeitlich schon sehr nahe findet am 16. September der Schweinemarkt und am 6. Dezember der Besuch des Nikolaus beim Bremer Tor statt. Über unsere weiteren Aktionen und ­Aktivitäten informieren Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite www.big-brinkum.de.

Schöne Spätsommerwochen wünscht Ihnen

Ihre BIG