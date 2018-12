Liebe Leserinnen und Leser,

nachdem unsere BIG-Weihnachtsbeleuchtung nun wieder den Ortskern in weihnachtliche Atmosphäre versetzt, lässt auch der beliebte BIG-Nikolaus nicht mehr lange auf sich warten. Fleißige Hände aus unseren Reihen haben in den vergangenen Tagen wieder eifrig gepackt, damit der Nikolaus übermorgen, am 6. Dezember, auch nicht mit leeren Händen vor dem Bremer Tor in Brinkum stehen muss. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr möchte er dann wie gewohnt an Kinder kleine und gefüllte Nikolaustüten verteilen.

Wer ihm eine besondere Freude machen möchte, kann ihm gerne ein kleines Weihnachtslied vorsingen oder ein Gedicht aufsagen. Wir möchten uns an dieser Stelle schon jetzt bei den ehrenamtlichen BIG-Mitgliedern, die auch in diesem Jahr zum Gelingen der beliebten Veranstaltung beitragen, bei dem Nikolaus, der uns besuchen kommt, und bei den die zahlreichen Sponsoren bedanken.

Der BIG-Vorstand wünscht allen Mitgliedsbetrieben sowie allen Brinkumern nun eine frohe, friedliche und besinnliche Vorweihnachtszeit.

Aktuelle Informationen rund um die BIG finden Sie wie immer unter www.big-brinkum.de.

Ihre BIG Brinkum