Liebe Leserinnen und Leser,

am Freitag, 15. März, findet für unsere BIG-Mitglieder bereits der siebte Stammtisch im Bremer Tor statt. Und diese können sich auf einen spannenden Abend freuen. Ab 19.30 Uhr präsentieren sich zunächst die Mitglieder von „Kickers For Help“. Der Verein hat es sich zur Herzensaufgabe gemacht, gemeinnützige Einrichtungen und Gemeinschaften, denen es nicht so gut geht, zu unterstützen. Um Spendengelder zu sammeln organisieren die „Kickers For Help“ jedes Jahr ein Benefizevent. Im Anschluss an die Präsentation bietet die BIG den Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl in Stuhr eine Plattform, um sich und ihre Ideen vorzustellen. Aktuell haben bereits zwei der drei Kandidaten ihr Kommen zugesagt.

Am Mittwoch, 27. März, steht die Jahreshauptversammlung der BIG an. Turnusmäßig gilt es dann einen neuen Vorstand zu wählen. „Es wird definitiv neue Gesichter geben. Ich persönlich wünsche mir, dass sich ein gutes Vorstandsteam für die BIG finden wird“, sagt der derzeitige Vorsitzende Lars Gudat.

Weitere Informationen rund um die Aktivitäten der BIG gibt es auf unserer Homepage unter www.big-brinkum.de.

Ihre BIG Brinkum