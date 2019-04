Die BIG lädt zum Auftakt der Gewerbeschau zu einer Podiumsdiskussion mit den Stuhrer Bürgermeisterkandidaten ein. (Sebastian Kelm, frei)

Liebe Leserinnen und Leser,

kürzlich kamen unsere Mitglieder zur Jahreshauptversammlung zusammen. Diese brachte einige Veränderungen mit sich. Einzig unser Vorsitzender Lars Gudat trat zur Wiederwahl an. Neu in den Vorstand wurden Marko Kleinert als stellvertretender Vorsitzender und Rainer Troue als Schatzmeister gewählt. Vakant bleibt vorerst der Posten des Schriftführers. Mit einem kleinen Präsent wurde an diesem Abend den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Axel Brauner, Christiane Röper und Regina Helms-Felderhoff für ihre ehrenamtliche Tätigkeit gedankt.

Der Fokus der BIG ist derzeit ganz klar auf den Stuhrer Frühlings- und Gewerbemarkt gerichtet. Die Vorbereitungen für die Schau vom 26. bis 28. April auf dem Brinkumer Festplatz gehen in die finale Phase. Nicht nur das Marktmeistertrio um Jürgen Schmidt, Rainer Mewe und Arne Budelmann freut sich bereits über zahlreiche Anmeldungen, sodass in dem 3000 Quadratmeter großen Gewerbezelt und auf der rund 1500 Quadratmeter großen Freifläche nur noch wenige freie Plätze zu vergeben sind.

Als einen Höhepunkt der Veranstaltung kündigt Lars Gudat jetzt eine Podiumsdiskussion mit den drei Stuhrer Bürgermeister-Kandidaten an. Diese findet am Eröffnungsabend um 18.30 Uhr im Cateringzelt auf dem Festplatz statt.

Weitere Informationen rund um die Aktivitäten der BIG gibt es auf unserer Homepage unter www.big-brinkum.de.

Ihre BIG Brinkum