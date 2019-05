Das nächste Highlight im Veranstaltungskalender der BIG ist die Oldtimer-Show am 26. Mai im Ortskern von Brinkum. (Jonas Kako)

Liebe Leserinnen und Leser,

wer vom 26. bis 28. April den Stuhrer Frühlings- und Gewerbemarkt besucht hat, konnte sich selbst ein Bild von der großen Ausstellungsvielfalt machen. Insgesamt 135 Unternehmen, Vereine und Verbände aus der Region präsentierten sich an dem Wochenende in den drei Gewerbezelten und auf der Freifläche und stellten ihre Produkte und Dienstleistungen vor. „Aus meiner Sicht war das wieder eine sehr erfolgreiche Gewerbeschau. Leider trübte das mäßige Wetter am Sonnabend ein wenig die Stimmung. Andererseits schätzten die Aussteller besonders an diesem Tag die guten Gespräche an den Messeständen und das

äußerst interessierte und fachkundige Publikum“, so Lars Gudat, Vorsitzender der BIG, in seinem persönlichen Fazit. Der Sonntag entpuppte sich hingegen ebenso als Besuchermagnet wie die Podiumsdiskussion am Freitagabend mit den drei Stuhrer Bürgermeisterkandidaten im Cateringzelt.

Nach dieser gelungenen Veranstaltung ist unser Fokus nun bereits auf das nächste Highlight gerichtet. Am Sonntag, 26. Mai, erwarten wir anlässlich der 30. Norddeutschen Oldtimer-Show wieder zahlreiche nostalgische Boliden im Brinkumer Ortskern. Diese präsentieren sich zwischen 13 und 18 Uhr wie gewohnt entlang der Bassumer und Syker Straße. Ein buntes Programm mit Musik, kulinarischen Genüssen und Aktionen für Kinder sowie ein verkaufsoffener Sonntag runden auch dieses Mal die beliebte Veranstaltung ab.

Weitere Informationen rund um die Aktivitäten der BIG gibt es auf unserer Homepage unter www.big-brinkum.de.

Ihre BIG Brinkum