Die Oldtimershow im Brinkumer Ortskern am letzten Maiwochenende ist immer ein voller Erfolg. Die BIG wünscht sich mehr Mitglieder, die ehrenamtlich bei der Organisation unterstützen. (Vasil Dinev)

Liebe Leserinnen und Leser,

wer am letzten Sonntag im Mai die 30. Norddeutsche Oldtimershow im Brinkumer Ortskern besucht hat, kann sicherlich bestätigen, dass die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg war. Zahlreiche Oldtimer-Liebhaber und Besucher aus der gesamten Region kamen an diesem Tag ganz auf ihre Kosten, denn neben den unterschiedlichsten nostalgischen Fahrzeugen sorgten ein abwechslungsreiches Programm mit Musik sowie verkaufsoffene Geschäfte für beste Unterhaltung. Begonnen hat der Tag wie gewohnt mit einer gemeinsamen Ausfahrt der Oldtimer. „Das Feedback aller Teilnehmer war durchweg positiv“, teilt BIG-Vorsitzender Lars Gudat erfreut mit. Er möchte sich in diesem Zuge bei allen Helfern, Teilnehmern und

Besuchern für diese gelungene

Veranstaltung bedanken.

Gleichzeitig weist Lars Gudat

daraufhin, dass Veranstaltungen wie die Oldtimer-Show größtenteils durch ehrenamtliches Engagement auf die Beine gestellt werden. Genau deshalb freut sich die BIG über weitere Mitglieder, die sich zukünftig im Vorstand der

Interessengemeinschaft engagieren möchten. „Interessierte müssen auch nicht gleich ein Amt übernehmen – auch Reinschnuppern

ist durchaus erwünscht“, teilt er mit.

Weitere Informationen rund um die Aktivitäten der BIG gibt es auf unserer Homepage unter www.big-brinkum.de.

Ihre BIG Brinkum

Die nächsten BIG-Termine

27. Juli: Ferienspaßaktion Schatzsuche im Heuhaufen

15. August: BIG-Stammtisch

15. September: Herbstfest und 10. Brinkumer Schweinemarkt