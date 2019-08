Bei der Ferienspaßaktion begaben sich wieder zahlreiche Kinder auf Schatzsuche. (Vasil Dinev)

während die einen jetzt gerade in die Ferne schweifen, kommen die ersten bereits aus dem Urlaub zurück. Damit vor allem für die Kinder zu Hause keine Langeweile aufkommt, veranstaltet die BIG Brinkum traditionell ihre Ferienspaßaktion „Schatzsuche im Heuhaufen“. Ende Juli war es wieder so weit: Zahl­reiche Kinder suchten gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern im knapp anderthalb Meter hohen Heuhaufen auf der Ziegenwiese an der Bassumer Straße nach gelben Tennisbällen. Diese konnten sie im Anschluss gegen attraktive Preise eintauschen, die zuvor von den BIG-Mitgliedsbetrieben gesponsert wurden. Eine Spiel­wiese mit verschiedenen Mitmach-

aktionen wie Torwandschießen rundete auch dieses Mal den ge­lungenen Ferienspaß ab.

Direkt nach den Sommerferien steht am 15. August eine Betriebsbesichtigung auf dem Programm. Unter dem Motto „Stammtisch vor Ort“ treffen sich die interessierten Mitglieder bei der Bäckerei Brüne Meyer im neu renovierten und klimatisierten Hauptgeschäft an der Syker Straße 57 zu einem sicherlich äußerst informativen sowie geselligen Abend.

Weiter geht es bereits am nächsten Tag, 16. August, um 12 Uhr mit der gemeinsamen Azubi-Begrüßung durch BIG, ISU, UFO und die Gemeinde Stuhr im Stuhrer Rathaus.

