Das Herbstfest am 15. September wird traditionell mit dem Brinkumer Schweinemarkt gefeiert. Die BIG hat wieder ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. (Udo Meissner)

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn wir in den vergangenen Tagen mit hochsommerlichen Temperaturen noch einmal ordentlich verwöhnt wurden, kommt der Herbst in großen Schritten auf uns zu. Das ist aber noch lange kein Grund, um Trübsal zu blasen. So steht am Sonntag, 15. September, mit unserem Herbstfest und dem traditionellen Brinkumer Schweinemarkt bereits unser nächstes Highlight im BIG-Programm auf dem Plan. Wir freuen uns wie immer auf zahlreiche Besucher aus Brinkum und der gesamten Umgebung. Diese können sich an dem Tag über ein buntes Spektakel entlang der Brinkumer, Bassumer und Syker Straße freuen. Neben zahlreichen Händlern und Schaustellern auf den Flaniermeilen ist wie gewohnt ein großflächiger Flohmarkt geplant, dazu öffnen die Geschäfte vor Ort ab 13 Uhr ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Außerdem gibt es für die Kinder ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm mit Karussell und Hüpfburgen.

Der BIG Stammtisch traf sich zuletzt zu einer Betriebsbesichtigung „vor Ort“ in der renovierten Bäckerei Brüne Meyer. (Femke Liebich)

Einen weiteren Termin können sich die BIG-Mitglieder ebenfalls schon jetzt vormerken. Am Dienstag, 29. Oktober, findet um 19.30 Uhr der nächste BIG-Stammtisch „vor Ort“ im Restaurant Poseidon statt. Diese Reihe hat sich zuletzt bewährt und kam bei den Mitgliedern sehr gut an. So trafen wir uns Ende August anlässlich unseres Stammtisches zu einer Betriebsbesichtigung in dem gerade renovierten Hauptgeschäft der Bäckerei Brüne Meyer an der Syker Straße 57 zu einem äußerst informativen Abend. Inhaber Markus Meyer führte uns durch seinen Betrieb und berichtete über seine Berufung. Der kurzweilige Stammtisch klang anschließend bei guten Gesprächen, Federweißer und Zwiebelkuchen in gemütlicher Runde aus.

Weitere Informationen zu den Terminen der BIG gibt es natürlich auch auf unserer Homepage unter www.big-brinkum.de.

Freuen Sie sich mit uns auf die

ersten Herbsttage,

Ihre BIG