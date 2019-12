Am 6. Dezember beschenkt der BIG-Weihnachtsmann wieder traditionell Kinder mit kleinen Überraschungen. (BIG Brinkum)

Liebe Leserinnen und Leser,

vermutlich haben Sie unseren hell erleuchteten Ortskern bereits wahrgenommen. Pünktlich zum ersten Wochenende haben wir auch in diesem Jahr die Weihnachts­beleuchtung in Brinkum angebracht. Das Ergebnis kann sich ­sehen lassen, und aus den Rückmeldungen der Brinkumer wissen wir, dass diese sich immer wieder über den festlichen Schmuck freuen, der von unseren Mitgliedern ­regelmäßig gepflegt, erneuert und erweitert wird.

Und nachdem bei den meisten am Wochenende bereits die erste Kerze am Adventskranz angezündet und das erste Türchen im ­Adventskalender geöffnet wurde, lässt auch der BIG-Nikolaus nicht mehr lange auf sich warten. Fleißige Hände werden in den kommenden Tagen wieder in der Garage von Jürgen Schmidt rund 500 Tüten mit gesponserten Süßigkeiten und kleinen Überraschungen packen, damit der Nikolaus am Freitag, 6. Dezember, nicht mit leeren Händen vor dem Bremer Tor in Brinkum stehen muss. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr möchte er wie gewohnt zusammen mit Regina Helms aus unseren Reihen die gefüllten Tüten an zahlreiche Kinder verteilen. Wer ihm eine besondere Freude machen möchte, kann ihm gern ein kleines Weihnachtslied vorsingen oder ein ­Gedicht aufsagen.

Mit der Nikolaus-Aktion schließt auch gleichzeitig unser ereignisreiches Veranstaltungsjahr. An dieser Stelle möchten wir noch einmal auf unseren gelungenen Netzwerk­-Ausflug zum Aalessen nach Bad Zwischenahn im November hinweisen. „Es war ein sehr lustiger und geselliger Abend mit 36 Teilnehmern, der am Ende noch im Bremer Tor ausklang“, resümierte BIG-Vorsitzender Lars Gudat.

Auch für das kommende Jahr hat die BIG wieder einiges geplant. ­Informationen und Termine gibt es wie gewohnt auf der Homepage unter www.big-brinkum.de.

Wir wünschen allen Mitgliedsbetrieben sowie allen Brinkumer eine frohe, friedliche und besinnliche Vorweihnachtszeit,

Ihre BIG