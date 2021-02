Ob Veranstaltungen wie die Oldtimershow in diesem Jahr stattfinden können, ist zur Zeit noch unsicher. (Vasil Dinev)

Liebe Leserinnen und Leser,

wir hoffen, dass Sie trotz des anhaltenden Lockdowns einigermaßen gut und vor allem gesund ins neue Jahr gestartet sind. Wir würden Ihnen an dieser Stelle gern die Jahresplanung der BIG vorstellen. Doch die unsichere Situation lässt weiterhin in fast allen Bereichen keine sichere Planung zu. Unsere große Zuversicht auf ein besseres Jahr liegt auf den Impfstoffen, die hoffentlich irgendwann in ausreichender Dosis vorhanden und auch gegen die auftretenden Mutationen wirksam sein werden. Bis dahin müssen wir uns mit unseren Veranstaltungen wie Betriebs­besichtigungen, Stammtische, die Oldtimershow oder der Schweinemarkt und weitere in Geduld üben.

Unser Ziel ist es, die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen am Mittwoch, 24. März, im Bremer Tor wie geplant durchführen zu können. In diesem Zuge rufen wir dazu auf, dass sich Mitglieder aus den eigenen Reihen zur Wahl stellen, um unsere Brinkumer Interessengemeinschaft zukünftig aktiv mitzugestalten.

Über Neuigkeiten werden wir Sie weiterhin regelmäßig auf

unserer Homepage unter www.big-brinkum.de informieren.

Herzliche Grüße

Ihre BIG Brinkum