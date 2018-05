Das Ristedter Königshaus aus dem vergangenen Jahr wird am Wochenende abgelöst. Am Sonntag erfolgt die Proklamation. (SV Ristedt)

Schon im Vorfeld des Groß­ereignisses fand der erste sportliche Wettbewerb statt: Am 16. Mai traten Straßenmannschaften, Nachbarn, Familien, Stammtische, Freunde, Clubs und andere mehr zum 3. Bürgermannschaftsschießen auf dem Luft­gewehrstand in der Schützenhalle an. Auch ein Firmen- und Ortsvereineschießen gehört zum Volksschützenfest dazu. Dieses fand ebenfalls am 16. Mai statt. Die Sieger werden am Sonntag ab 19.30 Uhr während der Königsproklamation bekannt gegeben. Den besten drei Bürgermannschaften winken Geldgewinne.

Bevor es soweit ist, muss aber das Festgelände noch gebührend geschmückt werden. Darum treffen sich am morgigen Freitag alle Schützenherren um 17 Uhr zum Aufbauen und für Restarbeiten auf dem Vereins­areal. Alle Männer bis 25 Jahren, die in der Jugendabteilung organisiert sind, treffen sich ebenfalls ab 17 Uhr zum Grünholen. Die Damen des Vereins kommen unterdessen ab 18 Uhr zum Buntmachen von Platz, Festzelt und Königswagen zusammen.

Am Sonnabend startet das ­große Fest. Zunächst werden die Vorjahresmajestäten abgeholt und dem Ort des Geschehens geleitet. Den Anfang machen alle Kinder, die sich ab 12 Uhr auf dem Festplatz sammeln, um die Kinderkönigin und die Zwergenkönige abzuholen. Alle Schützen und Damen finden sich um 12.30 Uhr im Meyersweg ein, um König Axel zu empfangen. Um dieselbe Uhrzeit treffen sich alle Jugendlichen Am Goldberg 48 in Gessel, um ihre Majestät ­Tobias abzuholen.

Um 15 Uhr steht die große ­Zusammenkunft beim Hof ­Köhler auf dem Programm. Vom Meyersweg gibt es dann einen Autotransfer in die Ristedter Hauptstraße, von wo aus sich der Festumzug in Bewegung setzt. Die Gruppe wandert durch die Alte Schulstraße, Unter den ­Eichen, Bleeken Kämpe, Windmühlenstraße, Ristedter Hauptstraße, Feuerwehr-, Blohmberg- und Schützenstraße bis zum Festplatz.

Von 16 bis 19 Uhr stehen ­anschließend sportliche Wettstreite auf dem Plan. Die Vereinsmitglieder kämpfen um die Königstitel. Auch auf allen anderen Ständen kann geschossen werden.

Um 20 Uhr heißt es Antreten zum traditionellen Einmarsch ins Festzelt, damit die Volksschützenfestparty beginnen kann. Die Majestäten eröffnen den Abend mit Ehrentänzen, während die Band Certain Souls für viel Stimmung sorgt. Bis in die Morgenstunden kann dann das Tanz­­

bein geschwungen werden.

Am Schützenfestsonntag führt um 13 Uhr erneut ein Festumzug durch den Ort. Er startet am Festplatz an der Schützenstraße und führt über die Blohmbergstraße, Ristedter Hauptstraße, Warwer Straße, den Fahrenhorster Damm, die Warwer, Helgoländer sowie Neuenlander Straße und zurück zum Festareal.

Dort dürfte anschließend ­bunter Trubel herrschen, denn von 14 bis 16.30 Uhr steht das Schießen für alle Bürger und Vereinsfreunde in der Schützenhalle auf dem Programm. Die ­Be­sucher dürfen sich außerdem auf ein reichhaltiges Kaffee- und ­Kuchenbüfett freuen, das von 14.30 bis 17 Uhr im Festzelt ­serviert wird.

Außerdem lockt eine Verlosung für alle Besucher, bei der ein eleganter Bartisch mit drei Stühlen im Wert von rund 1000 Euro zu gewinnen ist. Gegen eine Spende von fünf Euro kann jedermann daran teilnehmen.

Am Abend folgt der mit Spannung ersehnte Moment, wenn die neuen Majestäten und die Sieger aus den sportlichen Wettkämpfen bekannt gegeben werden. Den Anfang macht die Proklamation des Kinder- und des Zwergenkönigs ab 17.30 Uhr im Festzelt. Anschließend erfolgt die Gewinnverlosung des Spielenachmittags für die Kleinen.

Um 19.30 Uhr werden die frisch gebackenen Vereinskönige feierlich proklamiert. Außerdem werden die Sieger aus dem Schießen der Freizeitmannschaften verkündet und alle Preise verteilt. Anschließend ­beginnt die ­Party mit Musik von DJ Mark Garbade.

Nach einer wahrscheinlich kurzen Nacht steht am Montag ab 10 Uhr ein Frühschoppen und das gemeinsame Aufräumen nach einem schönen Schützenfest auf dem Plan.