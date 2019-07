Schon am Sonnabend sind die

Kinder eingeladen, nach dem Bonbonregen um 12.45 Uhr an der Praxis Stegemann-Auhage beim Festumzug der Schützen mitzulaufen. Die jungen Teilnehmer werden dafür zu einem leckeren Eis auf der Festwiese und einer Freifahrt in der Königskutsche eingeladen.

Am Sonntag ab 15 Uhr geht es weiter mit dem Vergnügen. Auf dem Festgelände warten Kinderschminken, ein Luftballonkünstler, Autoscooter und eine Hüpfburg. Gegen einen kleinen Unkosten­beitrag können Seifen gegossen werden. Außerdem können Jungen und Mädchen ihre Treffsicherheit mit dem Lichtpunktgewehr erproben.

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt des Kinderliederduos Matt und Basti um 16.45 Uhr. Klein und Groß ist eingeladen, mitzumachen und Spaß zu haben.