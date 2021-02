Geschäftsführer Lars Prote bietet vor Ort in seiner Lagerhalle bis zu 30 Gabelstapler unterschiedlicher Hersteller und mit unterschiedlichen Antriebsarten zum Verkauf und Verleih an. (Femke Liebch, Femke Liebich)

Das Stuhrer Unternehmen von Geschäftsführer Lars Prote bietet Gabelstapler, Lagertechnik, Reinigungsmaschinen sowie Anbaugeräte von namhaften Her­stellern zum Verkauf oder zur

Miete an.

„Unsere Kunden schätzen besonders unsere kurzen Reaktionszeiten und Dienstwege. Wir versuchen immer alles möglich zu machen“, erklärt Lars Prote sein persönliches Erfolgsrezept. Dieses Credo überträgt er ebenso auf seine Serviceleistungen inklusive Kundendienst, UVV-Prüfung, Arbeitssicherheit mit dem Einbau von Bügeltüren und Beleuchtungssystemen, Wartung und die Beschaffung von Ersatzteilen. Sein Team aus ausgebildeten Technikern steht im Falle von Reparaturen auch kurzfristig zur Verfügung. „Mit unserer mobilen Werkstatt und Reifenpresse sowie unserem Kundendienstwagen können wir schnell reagieren und direkt vor Ort beim Kunden die Schäden beheben oder den defekten Reifen wechseln“, sagt der Geschäftsführer. Sollte es sich um größere Reparaturarbeiten handeln, werden diese in der firmeneigenen Werkstatt vorgenommen und der Kunde bekommt währenddessen ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt.

Fapco Gabelstapler zählt zu den Vorreitern im Bereich Elektrofahrzeuge mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterietechnik.

Seit fünf Jahren ist Fapco Gabelstapler in Groß Mackenstedt ansässig. „Dort profitieren wir natürlich von der verkehrsgünstigen Lage direkt am Autobahndreieck Stuhr“, teilt Lars Prote mit. In seiner großzügigen Lagerhalle hat er meistens bis zu 30 Gabelstapler, darunter sowohl Neugeräte als auch gebrauchte Modelle von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlichen Antriebsarten vorrätig.

Zu seinen Kunden zählen die unterschiedlichsten Unternehmen aus der Industrie. „Wir beliefern alle, die schwere Paletten von A nach B transportieren müssen“, sagt er. Dazu zählen sowohl Containerdienste in den norddeutschen Häfen sowie der Groß­handel, die Logistikbranche und Handwerksunternehmen.

Im Frühjahr steigen erfahrungsgemäß die Anfragen aus dem Garten- und Landschaftsbau. Das Stuhrer Unternehmen hat sich vor allem mit seinem Motto „Wir liefern mehr als Standard“ einen Namen gemacht. „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden genau das Gerät zur Verfügung zu stellen, dass ihren Anforderungen und dem

jeweiligen Bedarf entspricht. Manchmal handelt es sich dabei auch um Spezialgeräte“, betont Lars Prote.

Fapco Gabelstapler ist seit 2015 im Besitz des Händlervertrages von BYD-Gabelstapler und Lagertechnik mit der Lithium-Eisen-

Phosphat-Batterietechnik. Der Vorteil der modernen, leichten und wendigen Elektrogeräte liegt auf der Hand: „Laden – wann, wo und wie man will. Die Geräte verfügen über eine Ladezeit von maximal zwei Stunden und sind wartungsfrei.“ „In Sachen Elektrogeräte zählen wir eindeutig zu den Vorreitern in unserer Branche“, betont der Geschäftsführer. Natürlich sei die Umstellung von Diesel auf Elektro sehr beratungsintensiv, aber genau diese Zusatzleistung gepaart mit dem kompetenten Fachwissen seiner Mitarbeiter zeichnet Fapco Gabelstapler aus. Dazu unterstützt und berät Lars Prote seine Kunden bei der Anschaffung auch hinsichtlich der aktuellen Förderprogramme.

Solch fachkundige Beratung spielt auch hinsichtlich des Leihservices eine wichtige Rolle. So sieht der Geschäftsführer seine Mietstapler als sinnvolle Alternative zum Kauf, „da diese eine flexible Ausrichtung hinsichtlich der jeweiligen Kundenanforderung möglich macht.“ Diese Flexibilität beziehe sich sowohl auf Standard- als auch auf Spezialgeräte.

Weitere Informationen über Fapco

Gabelstapler gibt es online unter www.fapco-gabelstapler.de.