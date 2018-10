Liebe Leserinnen und Leser,

der Herbstmarkt oder – in Anlehnung an das historische Vorbild – Schweinemarkt ist sicher eine der schönsten und am besten besuchten jährlichen Veranstaltungen in Brinkum. Auch am 17. September dieses Jahres zog es wieder Tausende Besucher in den Ortskern.

Auch das Wetter spielte mit und bescherte der Veranstaltung, die wir von der Brinkumer Interessengemeinschaft BIG schon zum 9. Mal auf die Beine gestellt haben, jede Menge Sonne und spätsommerliche Temperaturen. Große Teile der Syker und Bassumer Straße waren für den motorisierten Verkehr gesperrt, sodass die Besucher nach Herzenslust bummeln konnten. Dort lockten Buden mit herbst­lichem Sortiment, kulinarische ­Angebote und Infostände. Außerdem boten zahlreiche Privatleute Gebrauchtes, Schönes und Kurioses beim Flohmarkt feil. Mehrere Autohäuser präsentierten eine Auswahl aktueller Fahrzeugmodelle und lockten damit die PS-Fans an. Dort konnten die Stadtbummler zudem in einer Krangondel 48 Meter in die Höhe schweben. Ab 13 Uhr luden außerdem Brinkums attraktive Fachgeschäfte zum Verkaufsoffenen Sonntag mit tollen Schnäppchen und Aktionen ein. Für junge Besucher waren natürlich ebenfalls Attraktionen wie ein Kinderkarussell, Hüpfburgen und ein Parcours mit Mini-Jeeps dabei.

Der BIG-Marktmeister Jürgen Schmidt konnte eine durchweg positive Bilanz des Herbstmarktes ziehen. Er zählte drei Mal so viele Stände wie noch in 2017. „Es läuft hervorragend“, sagte er.

Nach der Veranstaltung ist in Brinkum natürlich vor der Veranstaltung. Und so lädt die BIG ihre Mitglieder am 15. November ab 19.30 Uhr im Hotel Bremer Tor zum nächsten Stammtisch ein. Unter anderem wird dann die Kosmetikerin Maren Bledau ihren Fachbetrieb vorstellen.

Ihre BIG Brinkum