Auch wer nicht mehr so gut zu Fuß iist, sollte seine Beweglichkeit trainieren und aktiv bleiben. (Mascha Brichta, dpa-tmn)

Stattdessen gilt es, sich den Bedenken zu stellen.

Mit steigendem Alter nimmt auch die Angst zu, hinzufallen. Klar: Lassen sich die Füße nicht mehr ganz so einfach anheben, zwickt es im Rücken oder lässt der Gleichgewichtssinn langsam nach, ist die Gefahr zu stürzen höher. Wer aber aus Angst gar nicht mehr aus dem Haus geht, tut sich keinen Gefallen, sagt die Sportwissenschaftlerin Ellen Freiberger vom Institut für Biomedizin des ­Alterns in Nürnberg. „Da entsteht ein Teufelskreis: Ich ­fürchte zu stürzen, weil ich nicht mehr so fit bin. Und werde immer schwächer, weil ich mich kaum mehr bewege.“

Freiberger rät deshalb, der Angst entgegenzutreten. Dafür macht man sich am besten ­erst mal klar: Wann habe ich Angst? Und wovor genau? Ein Beispiel könnte sein, dass sich jemand fürchtet, die steile ­Treppe nicht mehr herunter­zukommen, zum Beispiel auf halbem Weg zu stolpern und dann ­herunterzufallen. Schritt zwei ist, einen positiven Gedanken dagegenzusetzen. „Fragen Sie sich: Was kann ich tun, damit genau das nicht passiert?“ Um bei dem Treppenbeispiel zu bleiben: Der Be­troffene könnte sich sagen: „Ich halte mich am Handlauf fest und passe ganz genau auf. Dann schaffe ich das.“

Die Angst einfach zu ver­drängen sei dagegen keine gute Idee, betont die Expertin der Deutschen Gesellschaft für ­Innere Medizin. Sie vergleicht das mit einer Ampel. Steht sie permanent auf Rot, ist das ­ungünstig, weil sich der Mensch nicht mehr bewegen kann. ­Einfach sorglos loszufahren, so als zeige eine Ampel ständig Grün, sei auch nicht gut. Ältere Menschen gehen nicht mehr ­automatisiert. Sie brauchen kog­nitive Ressourcen, um sich sicher auf den Beinen zu halten. Deswegen ist Freiberger zufolge eine gelb anzeigende Ampel ­ideal. „Aufmerksam sein, aber keine Angst ­haben.“

Wer sich nicht traut, selbst ­gegen die Angst ­anzutreten, kann zum Beispiel an einem Sturzpräventionskurs teilnehmen. Auch Bewegungsangebote zur Förderung des Gleich­gewichts seien geeignet. Das Wichtigste ist, wieder in Be­wegung zu kommen.