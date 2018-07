Und das nicht nur für die Athleten!

Highlight der Türenheld-Aktion ist wieder das große Sommer­gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Dabei können sich vor allem Werder-Fans freuen: Für jeden norddeutschen Sportbegeisterten ist der Hauptgewinn – ein Unikat – kaum an Attraktivität zu toppen. Es gibt eine exklusive Werder-

Innentür mit Zuhause-Stadion-

Atmosphäre zu gewinnen und ein aktuelles Trikot – beides mit allen Unterschriften des aktuellen

Teams.

Sportlich bleibt es auch bei den anderen Gewinnen: ob ein Neo­prenanzug für den Einsatz in allen Freigewässern, ein Bluetooth-Lautsprecher für den entspannten

Moment nach dem Sport, Werder-Trikots mit Wunschbeflockung, professionelle Laufanalysen, Gutscheine für den Fotoalbendruck oder riesige XXL-Flamingo­-Badeinseln. Letztere werden im

Übrigen auch am Stand von Türenheld.de zwischen den Schwimmstarts verliehen, um sie auf dem See auszutesten und sich ein bisschen

Erfrischung an einem sonnigen Sommertag zu gönnen.

Natürlich hat das Stuhrer Unternehmen auch wieder seinen Bungee-Run – ein Aktionsmodul mit elastischen Seilen – mit im Gepäck. Dieser soll wieder für viel Spaß und Stimmung bei allen Kindern und Action liebenden Erwachsenen sorgen. Und für den nötigen

Kuschelfaktor am Silbersee darf selbstverständlich auch das grün-

lila farbene Türenheld-Maskottchen nicht fehlen.