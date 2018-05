Am Sonnabend steht der offizielle Teil mit der Abholung der Könige, dem Empfang der Nachbarvereine und dem Einzug ins Festzelt auf dem Programm. (Foto: J. Seevers)

Ob Party am Sonnabend, gemeinsames Mittagessen am Sonntag, sportliche oder witzige Wettkämpfe – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Die Aktiven des rund 100 Mitglieder starken Vereins treffen sich heute ab 16 Uhr für die ­letzten Vorbereitungen, wozu das traditionelle Schmücken des Fest­geländes an der Heidstraße gehört.

Im Festzelt herrscht gute Stimmung. Am Sonnabend kann bis in die Nacht das Tanzbein geschwungen werden. (Thorben Dommershausen)

Am morgigen Sonnabend geht das große Fest los. Zunächst werden die Majestäten abgeholt und zum Ort des Geschehens geleitet. So trifft sich die Damen­abteilung des SV um 13 Uhr, um ihre noch amtierende König von 2017, Nicole, abzuholen. Eine Viertelstunde später sammeln sich die Jugend- und die Schützenabteilung, um den Jugendkönig Leon zu empfangen. Beide Majestäten wohnen sich übrigens auf dem Sunnenbarg genau gegenüber. Es könnte daher spannend werden, welche Gruppe als erste die Königsscheibe am jeweiligen Haus angebracht hat und zum gemütlichen Teil übergehen kann.

Um 15.15 Uhr heißt es dann Abmarsch Richtung Schützenhalle, von wo man anschließend zur Abholung des Schützenkönigs startet. Auch die Vereinsfahne wird dann gehisst und die ­benachbarten Schützenzusammenschlüsse Kirchweyhe, La­hausen und Okel begrüßt, die sich für das große Fest eingefunden haben. Um 16 Uhr zieht die große Gruppe schließlich ins Festzelt ein, wo der Königsumtrunk stattfindet. Die Band Genkys pielt dort auf und sorgt für Stimmung.

Im Festzelt finden am Sonnabend und auch am Sonntag nach der Königs­proklamation gesellige Abende statt. (Jan Woitas, dpa)

Gegen 18 Uhr soll dieser offizielle Teil des Festes enden und die Party darf beginnen. Sören Sandvoß von L+B Event ist für tanzbare Musik bis in die Nacht zuständig. Sicher lassen es sich die Würdenträger und Majestäten des Vereins nicht nehmen, zu einem Ehrentanz anzutreten. Der Eintritt zur Party ist frei.

Am Sonntag geht es ab 12.30 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen weiter. Dazu treffen sich alle Vereinsaktiven und Gäste am Zelt. Wiederum sorgen die Akkordeonkünstler von den Genkys für gute Laune. „Zu ­unserem gemeinsamen Mittagessen am Sonntag werden sich insgesamt circa 100 Personen im Zelt einfinden. Auf diesen Zuspruch, der schon seit einigen Jahren anhält, sind wir besonders stolz“, sagt der Verein.

Die Akkordeonspieler von der Band Genkys sorgen an beiden Schützenfesttagen für gute Laune. (Volker Kölling coast communication und Volker Kölling, Volker Kölling)

Im Anschluss daran beginnt das Königsschießen. Der Verein hofft, am Abend wieder ein komplettes Königshaus präsentieren zu können. Der Verein hat die Sparten Jugend, Damen und Herren, wobei sich rund

40 Sportler regelmäßig zum Übungsschießen und kameradschaftlichen Miteinander treffen. Mit Spannung wird beobachtet, wer aus diesen Reihen als ­Majestät hervorgeht.

Darüber hinaus ist am Sonntagnachmittag von 14.30 bis 16.30 Uhr das Preiswettschießen um attraktive Sachgewinne und das vergnügliche Knobeln möglich. Im Festzelt sorgt währenddessen DJ Stefan für musikalische Unterhaltung.

Sportliche Wettkämpfe, Preisschießen und vergnügliches Knobeln stehen auf dem Programm. (Christian Kosak)

Ab 17.30 Uhr wird es spannend. Dann vergibt der Verein die Pokale für die Jäger-Schützen und die Ortspokale. Um 18 Uhr erfolgt die Proklamation des neuen Königshauses. Anschließend wird ein bunter Abend mit den Ehrentänzen der frisch gebackenen Majestäten eröffnet und Schützen sowie Gäste sind eingeladen, kräftig zu feiern.

Am Montag geht das große Fest noch ein bisschen weiter. Zwar steht ab 17 Uhr erst einmal das Aufräumen des Platzes und der Anlage auf dem Plan. Aber ab 18 Uhr kommen alle noch einmal zu einem gemeinsamen Essen und der Preisverteilung aus den Wettbewerben der Vortage zusammen. Am späten Abend klingt das Schützenfest dann aus – bis zum nächsten Jahr.