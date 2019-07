Stahmann Sanitär (Kristina Bumb)

Wer sich eine energiesparende Gasheizung anschaffen, sein bisheriges Bad in eine Wellnessoase umbauen oder eine defekte Wasserleitung orten lassen möchte, ist bei der Firma Stahmann an der

B51 in Brinkum genau richtig. Als Spezialist für Heizung, Bäder und Sanitär steht das Team um die

Geschäftsführer Hinrich und Thomas Stahmann seinen Kunden bei Reparaturen, Wartungsarbeiten und Neuanschaffungen zur Seite.

In diesem Jahr feiert das einst von Konrad Stahmann an der Bassumer Straße gegründete Unternehmen bereits sein 50-jähriges Bestehen. Im Laufe der Jahre hat sich der

Familienbetrieb auf die Schwerpunkte Heizung, Energie und Umwelt konzentriert. In dem modernen Geschäftsgebäude an der Charlotte-Auerbach-Straße sind aktuell 32 Mitarbeiter – vom Gas-Wasser-Installateur bis hin zum Heiz- und Lüftungsbauern – beschäftigt. Das Team darf in nächster Zeit aber gerne noch größer werden. Thomas Stahmann: „Aufgrund der aktuellen Auftragslage sind wir auf der Suche nach weiterem Fachpersonal.“ Als Ausbildungsbetrieb beschäftigt die Firma Stahmann außerdem fünf Lehrlinge.

Thomas Stahmann führt das Familienunternehmen Stahmann Sanitär und Heizung bereits in der dritten Generation. Der Stuhrer Betrieb feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. (Femke Liebich)

Personelle Kompetenz ist stets gefragt, denn das Leistungsspektrum ist äußerst vielseitig und abwechslungsreich. So beobachtet der Geschäftsführer im Bereich Heizung derzeit einen Trend hinsichtlich Wärmepumpen. Während bei Einfamilienhäusern nach wie vor Öl und Gas die Hauptrolle spielen, werden bei Mehrfamilien- und Doppelhäusern diese Geräte immer beliebter. „Zwar sind die Anschaffungskosten noch relativ hoch, aber in Kombination mit Solartechnik zur Stromerzeugung kann der Kunde langfristig gesehen viel sparen und ist gleichzeitig von der Versorgung mit fossilen Energieträgern deutlich unabhängiger“, sagt der Fachmann. Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien sei derzeit besonders durch die Bezuschussung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kontinuierlich steigend.

Im Bereich Sanitär liegt ein Schwerpunkt des Handwerks­betriebs bei der Badrenovierung. „Durch unsere Kooperation mit regionalen Fachhandwerksfirmen sind wir in der Lage, die Sanierungsmaßnahmen aus einer Hand anzubieten und durchzuführen. Im Anschluss an eine allumfassende Beratung unterstützen wir unsere Kunden zusammen mit Fliesenlegern, Elektroinstallateuren, Tischlern und Malern bei der Realisierung ihres Traumbades“, erklärt Thomas Stahmann. Der individuelle Wunsch der Kunden stehe dabei selbstverständlich im Vordergrund.

So können beispielsweise auch ein seniorengerechtes Bad oder für kleinere Wohnungen ein sogenanntes Mini-Bad entworfen und eingebaut werden. Auch den Traum von einer privaten Wellnessoase sowie einem eigenen Schwimmbad kann die Firma Stahmann verwirklichen. „Badezimmer sind in Deutschland durchschnittlich 25 Jahre alt. Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl an Möglichkeiten, was sich aus einer alten Nasszelle so alles machen lässt“, erzählt der Geschäftsführer. Seine Kunden werden ihm zufolge auch zu den entsprechenden Ausstellungen – etwa bei Cordes & Graefe und Thiele & Fendel begleitet, damit sie sich dort von der breiten Auswahl inspirieren lassen können.

Neben der Sanierung und Neugestaltung von Bädern werden auch Leckortung, Schadensbehebung, sowie Komplettsanierungen von Leitungswasserschäden von dem Fachpersonal durchgeführt. Als Besonderheit bietet die Firma Stahmann die Tüv-geprüfte Leckortung und Bautrocknung an. „Alle Häuser, die 25 bis 30 Jahre alt sind, neigen zu feuchten Stellen oder Wasserschäden“, weiß Thomas Stahmann aus Erfahrung zu berichten. „Wir können mit elektronischen Messgeräten, Ultraschall oder Gas diese Stellen aufspüren, ohne die Böden oder Wände aufzustemmen“, ergänzt er. Im Anschluss an die

Ortung folgt die Trocknung.

Die Überprüfung der zentralen Wasseranlagen in Mehrfamilienhäusern auf Bakterien (Legionellen) zählt ebenfalls zu den speziellen Aufgaben des Teams. „Laut der Trinkwasserverordnung müssen regelmäßig entsprechende Proben entnommen werden und in Kooperation mit einem Labor untersucht werden. Die Leitungen werden daraufhin gegebenenfalls mit erhitztem Trinkwasser durchgespült und die Bakterien auf diese Weise unschädlich gemacht“, erläutert

Thomas Stahmann dieses Verfahren. Als Diplom-Ingenieur für

Versorgungstechnik gehört dieser Bereich zugleich zu seinem Spezialgebiet.

Der Sparte Klima besteht bei der Firma Stahmann vor allem aus der Planung und dem Bau von Wohnraumlüftungen, Anlagen für Bürogebäude und Industriehallen sowie individuellen Lösungen für die Kunden. Sogenannte Kühlsysteme sorgen je nach Jahreszeit für ein

angenehmes Klima und wohl temperierte Wohn- und Büroräume.

Ein wichtiges Thema in allen Bereichen ist das Stichwort Kundenservice: Wenn die Heizung versagt oder kein Wasser mehr fließt, sind die Experten auch außerhalb der Geschäftszeiten und selbst an Feiertagen mit einem Notdienst erreichbar. „Der Kundenservice steht bei uns absolut an erster Stelle“, beteuert der Geschäftsführer.

Weitere Informationen über das Unternehmen sind auch im Internet unter www.stahmann-gmbh.de zu finden. Telefonisch ist die Firma Stahmann unter 04 21 / 89 56 86 sowie unter der Notdienstnummer 01 72 / 4 20 18 46 zu erreichen.