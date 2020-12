Trotz verlängertem Teil-Lockdown muss niemand auf seine beliebten Kosmetikartikel verzichten. Maren Bledau vom Institut RH Cosmetic (ab 12. Januar MB Cosmetic) liefert die bestellten Produkte derzeit persönlich an ihre Kunden aus – auf Wunsch auch weihnachtlich verpackt. (Femke Liebich)

Ab 12. Januar begrüßt sie ihre Kunden in ihren großzügigen Räumlichkeiten an der Blockener Straße 7 in Alt-Stuhr unter neuem Namen.

„Für mich ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung – ganz unabhängig von Corona“, erklärt Maren Bledau ihren anvisierten Neuanfang. Sie selbst ist seit fast 30 Jahren in dem Kosmetikinstitut tätig. Vor gut fünf Jahren hat sie es übernommen, und ab Januar MB Cosmetic heißen – nach ihren Initialen. Der zukünftige Standort hat sie nicht nur aufgrund der zentralen Lage überzeugt. Die neuen Räumlichkeiten sind außerdem größer und laut ihrer Aussage noch schöner. Wie gewohnt erwarten die Kunden zwei Kabinen im bewährten weißgrauen Stil und ein großzügiger Empfangsbereich mit einer reichhaltigen Produktauswahl der bekannten Firmen Environ, Clarins und Jane Iredale. Mit ihrer Mitarbeiterin Sarah Polzin als erfahrener Kosmetikerin und Sandra Lohmeier als „guter Seele“ im Hintergrund möchte Maren Bledau ihr Erfolgskonzept am neuen Standort fortsetzen und ganz auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. „Wir bieten ihnen bei uns einen Miniurlaub ganz ohne Kofferpacken“, verspricht sie.

Wer zum Fest Wellness und Kosmetik verschenken möchte, erhält in dem Stuhrer Kosmetikinstitut eine Auswahl an Produkten sowie Gutscheine, die ganz individuell als Geschenk verpackt werden. (Femke Liebich)

Für Stress ist in ihrem neuen Kosmetikinstitut kein Platz. Stattdessen soll sich jeder in den einzelnen Kabinen ganz auf sich besinnen und von den erfahrenen Kosmetikerinnen verwöhnen lassen. Zu ihren Wellnessangeboten zählen sowohl entspannende Behandlungen für Körper, Geist und Seele als auch hilfreiche, wirkungsvolle Anwendungen, beispielsweise bei Hautproblemen.

„Unsere Aufgabe als geprüfte Kosmetikerinnen ist es, den Kunden fachkundige Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse

anzubieten und ihnen einen Leitfaden für die zielgerichtete Pflege der Haut mit auf den Weg zu

geben“, betont die Expertin.

Während ihr Institut aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen auch im Dezember geschlossen bleiben muss, pflegt Maren Bledau weiterhin einen engen Kontakt zu ihren Kunden und läutet gleichzeitig das Weihnachtsgeschäft ein. Zusammen mit ihrem Team hat sich sie sich zuletzt viel Mühe gegeben, um ihre ohnehin schon stilvollen Räumlichkeiten weihnachtlich zu dekorieren.

Wer zum Fest gerne ein wenig Wellness und Kosmetik an seine Liebsten verschenken möchte, ist in dem Stuhrer Kosmetikinstitut genau richtig. „In der Vorweihnachtszeit haben wir eine schöne Auswahl an Produkten von unseren Firmen Environ und Clarins in Sondergrößen, die wir ebenso wie einen Gutschein ganz individuell zu einem festlichen Geschenk verpacken können“, berichtet Maren Bledau. Bestellungen nimmt sie derzeit entweder telefonisch unter 04 21 / 89 14 53 entgegen, per E-Mail an mb@mbcosmetic.de oder über das Kontaktformular auf ihrer Homepage.

Die Geschenke können nach Vereinbarung im Geschäft abgeholt werden. Außerdem bietet sie wie schon im ersten Lockdown im Frühjahr einen Lieferservice an und steht für eine individuelle Hautberatung am Telefon jederzeit zur Verfügung. „Auch anhand eines Fotos kann ich die Hautproblematik sehr gut analysieren und daraufhin Hilfestellung leisten“, erläutert sie ihr flexibles Vorgehen, das von den Kunden sehr gut angenommen wird.

Weitere Informationen sowie die

aktuellen Öffnungszeiten, neue Termine für die Hautdiagnosetage und Make-up-Workshops 2021 stehen auf

Maren Bledaus Homepage unter

www.mbcosmetic.de.