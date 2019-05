Der Vorstand und das Königshaus 2018 freuen sich auf das Fest (v. l.): zweiter Vorsitzender Marco Schumacher, Seniorenkönig Heiner Thiemann, Vizekönig Benjamin Eilers, Adjutant Leon Weltz, König Mirko Eggers, Kinderkönigin Jette Slotosch, erster Vorsitzender Oliver Rohlfs, Damenkönigin Inga Slotosch, Vizekönigin Tanja Wohlers und Damen-Adjutantin Martina Kastendiek. (Ingrid Kohlhoff Schützenverein Sudweyhe)

Schon heute treffen sich die

Aktiven des rund 100 Mitglieder starken Vereins auf dem Schützenplatz an der Heidstraße, um für das große Fest zu schmücken.

Bei der Übergabe der Pokale und der Proklamation der Vereinsmajestäten herrscht immer volles Haus und gute Stimmung. (Ingrid Kohlhoff Schützenverein Sudweyhe)

Am Sonnabend, 18. Mai, geht es dann los. Der erste Festtag steht

dabei im Zeichen der feierlichen Königsabholung. Außerdem werden an den Residenzen die tra-

ditionellen Königsscheiben an-

gebracht. So trifft sich die Damenabteilung gegen 11.15 Uhr, um zu ihrer Regentin Inga Slotosch zu wandern. Gegen 12 Uhr kommen die Jugend- und die Schützen-

abteilungen zusammen, um den

Vizekönig Benjamin Eilers ab-

zuholen.

Gegen 14 Uhr sammeln sich schließlich alle Aktiven auf dem Festplatz, um sich zur Abholung des Königs Mirko Eggers vorzubereiten. Auch die Vereinsfahne wird in Empfang genommen und feierlich gehisst. Zusätzlich erfolgt die gebührende Begrüßung der Nachbarvereine, die sich an diesem Tag

angesagt haben.

Um 14.30 Uhr starten drei

Gelenkbusse, die die Schützen in Richtung König befördern. Denn dieser stammt aus dem Ortsteil Dreyhe und ist zusätzlich Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Die Busse stoppen darum auf dem Areal der Feuerwehr Dreyhe und werden dort durch die Kameraden in Empfang genommen. Von dort aus geht es dann gemeinsam zur Königsresidenz. Um 18 Uhr fahren die Busse schließlich wieder zurück zum Sudweyher Festplatz.

Um 18.30 Uhr zieht die große Gruppe schließlich ins Festzelt ein, wo ab 20 Uhr der Königsumtrunk mit 50 Litern Freibier und die

Ehrentänze der Majestäten stattfinden. Anschließend kann bis in die Nacht das Tanzbein geschwungen werden. Der Eintritt ist frei.

Der Schützenfestsonntag beginnt gegen 12 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen – ein Programmpunkt, der sich schon seit Jahren großer Belientheit erfreut. Der Verein hofft, dass sich zum diesjährigen Grillbüfett auch wieder rund 100 Teilnehmer einfinden werden.

Von 14.30 bis 16.3o Uhr findet das mit Spannung erwartete Königs- und Preisschießen statt.

Außerdem wird an diesem Nachmittag einiges für junge Festbesucher geboten. Denn sie können ihr Geschick beim Lichtpunktschießen erproben. Diese Anlage arbeitet ganz ohne Munition, nur mit einem Laserpunkt, mit dem die Zielscheibe anvisiert wird. Die Mädchen und Jungen müssen für die Teilnahme kein Vereinsmitglied sein. Wer mag, kann um den Titel der Kindermajestät wetteifern. Diese wird gemeinsan mit den erwachsenen Regenten am Abend proklamiert. Außerdem sponsert die Sparkasse eine Hüpfburg für die jungen Festbesucher, bei gutem Wetter wird Eis verkauft und es können Heliumballons erstanden werden. Erwachsene Besucher können es sich unterdessen bei einer Tasse Kaffee im Festzelt

gemütlich machen, wo DJ und

Entertainer Stephan Teich ab 15 Uhr für Stimmung sorgt.

Ab 17.30 Uhr wird es noch

einmal richtig spannend. Dann werden zunächst die Pokale ver-

geben und anschließend die neuen

Majestäten proklamiert. Mit einem geselligen Beisammensein klingt das große Fest schließlich aus.