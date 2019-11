Wer seine Kinder reich zu Weihnachten beschenken möchte, sollte sicherstellen, dass das Spielzeug unbedenklich ist. (pixabay)

Und auch in diesem Jahr zeigt sich: Klassiker wie Süßigkeiten, Gutscheine, Bücher und Schmuck sind beliebt – und natürlich Spielsachen bei den jüngsten Familienmitgliedern.

Egal, ob Kuscheltier oder Baukasten, Puzzle oder Puppe: Ein geliebtes Spielzeug muss viel aushalten. Es wird geknuddelt, in den Mund gesteckt und herumgeschmissen. Eltern sollten daher sichergehen, dass die Spielsachen aus unbedenklichen Materialen bestehen. Die Experten des Tüv Rheinland empfehlen ihnen deshalb, nur bei Händlern zu kaufen, die ihnen bekannt sind oder die als sicher gelten – und die Verarbeitung der jeweiligen Produkte selbst zu kontrollieren. So spreche beispielsweise ein auffälliger beziehungsweise untypischer Geruch dafür, dass Schadstoffe enthalten sein könnten.

Fotobücher voller Erinnerungen sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. (Mascha Brichta, dpa-tmn)

Orientierung beim Kauf bieten unter anderem verschiedene Prüfzeichen von unabhängigen Prüforganisationen. Dazu zählen unter anderem das GS-Zeichen für „geprüfte Sicherheit“ sowie das Zeichen „LGA tested“ (Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit). Solche Zeichen werden ausschließlich nach bestandener Kontrolle im Prüflabor vergeben. Darüber hinaus werden die Herstellungsbetriebe einer genauen Qualitätskontrolle durch Inspektoren unterzogen.

Nicht nur Kinder werden an Weihnachten beschenkt. Schließlich will man als Erwachsener auch dem Partner, den Geschwistern oder Freunden eine Freude bereiten. Laut der Christmas Survey 2019 des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte stehen in diesem Jahr wieder einmal die Klassiker ganz oben auf denWunschzetteln der Deutschen.

An Weihnachten gehören Geschenke einfach dazu

Während die Männer sich nach den Umfrageergebnissen am häufigsten Geschenkgutscheine (40 Prozent) und Geld (38 Prozent) wünschen, soll das Budget bei den Frauen am liebsten in Süßigkeiten (49 Prozent) und ebenfalls Gutscheine (44 Prozent) investiert werden. Auch Bücher sind bei beiden nach wie vor als Präsente zum Fest beliebt. Parfüms und Kosmetika stehen bei den Frauen an vierter Stelle (39 Prozent), bei Männern an sechster (24 Prozent).

Persönliche Gaben

Viele Menschen packt zu Weihnachten der Ehrgeiz, sich kreativ zu betätigen, um ihren Liebsten etwas selbst Gebasteltes zu schenken. In Eigenregie lassen sich Karten, Dekorationsartikel und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Süßigkeiten herstellen. Jede Menge Anleitungen gibt es im Netz. Richtig persönlich wird es, wenn das Geschenk Fotos von gemeinsamen Erinnerungen beinhaltet. Da gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Wandkalender zu gestalten und jeden Monat mit einem entsprechenden Bild zu verschönern. Blankokalender gibt es im Handel. Diese beinhalten eine freie Fläche, auf die die Fotos einfach geklebt werden können. Man kann sie aber auch im Netz gestalten – wie auch ganze Fotobücher.

Das Computerportal „Chip.de“ hat dabei 20 Produkte von elf Anbietern getestet. Demnach hat die Druck- und Fertigungsqualität bei Fotobüchern anbieterübergreifend deutlich zugelegt. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede in der Bedienbarkeit der Software und bei den Preisen.

Der Test-Warenkorb bei jedem Anbieter bestand aus jeweils zehn großen Echtfotopapier- sowie Digitaldruck-Varianten mit Hardcover - ungefähr im DIN-A4-Format und mit rund 25 Seiten. Der Unterschied zwischen den Varianten: Beim günstigeren Digitaldruck ist bei den Bildern eine Rasterung sichtbar, die aber oft nur auffällt, wenn man ganz genau hinschaut oder eine Vergrößerung betrachtet. Der Aufpreis für Fotopapier lohne sich insbesondere bei wichtigen Büchern, raten die Experten.

Ein weiteres Ergebnis des Anbietervergleichs: Billig muss ganz und gar nicht schlecht bedeuten. Discounter etwa konnten in beiden Testkategorien qualitativ mit der Konkurrenz mithalten oder sich sogar auf den vordersten Plätzen behaupten – ihren günstigen Angeboten zum Trotz.

Während manche Konfiguratoren den Nutzer intuitiv und flott zum fertigen Fotobuch führen, stellten andere ein regelrechtes Ärgernis dar. Ein Anbieter hatte etwa nur Software für Mac-Rechner, die obendrein noch viele gestalterische Einschränkungen in sich barg. An der Produktgüte dieses Dienstes hatten die Tester aber wohlgemerkt nichts zu beanstanden – im Gegenteil hier gab es die Bestnote für Bildqualität.